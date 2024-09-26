«منشورات القاسمي» تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024

الشارقة (وام)

تعرض دار «منشورات القاسمي»، خلال مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، أحدث مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

يعد المعرض، الذي انطلق اليوم تحت شعار «الرياض تقرأ»، بمثابة منصة عالمية تستقطب أبرز صانعي المحتوى والمبدعين وعشاق القراءة في المنطقة في دورة جديدة تحمل كل ما هو جديد للزوار وعشاق الأدب وكل محب للثقافة.

تتطلع «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة بنشر مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى مد جمهور عريض من القراء محلياً وعربياً وعالمياً بإصدارات سموه متعددة اللغات والتي بلغت 93 إصداراً في مختلف حقول المعرفة: الأدبية والتاريخية، والروايات وكتب السيرة الذاتية.

ستعرض «منشورات القاسمي»، خلال مشاركتها في المعرض، كل الإصدارات الحديثة لتكون فرصة للجمهور للتعرف على آخر إصدارات الدار الأدبية والمسرحية والتاريخية وأبرزها كتاب: «مختارات من جِرون نامه» الذي قام سموه بتحقيقه لأهميته التاريخية، إضافة إلى إصدار جديد آخر هو كتاب: «حقيقة تاريخ عُمان» يتحدث فيه سموه عن الحقائق التي اكتشفها في تاريخ عمان استناداً إلى المراجع التاريخية المثبتة.

وبالإضافة إلى «موسوعة سلطان التواريخ» بأجزائها الأربعة ومسرحية «مجلس الحيرة»، التي تقع قي أربعة فصول، والمؤلفات الأخرى في مختلف حقول المعرفة، ستعرض «منشورات القاسمي» الحروف التي صدرت من المعجم التاريخي للغة العربية، وهو المعجم الأول من نوعه في تاريخ العرب والذي يؤرخ لسبعة عشر قرناً من لغة القرآن الكريم.