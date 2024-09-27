مليون مستخدم جديد لـ"ستارلينك" خلال 4 أشهر

أعلنت شركة سبيس إكس عن تحقيق نمو ملحوظ في عدد مستخدمي خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، حيث أضافت مليون مستخدم جديد خلال أربعة أشهر فقط، مما رفع إجمالي عدد المستخدمين إلى أكثر من 4 ملايين حول العالم. هذا التوسع السريع يعكس نجاح الشركة في دخول أسواق جديدة مثل أفريقيا، الشرق الأوسط، وجزر المحيط الهادئ.









منذ إطلاق "ستارلينك" في أكتوبر 2020، شهدت الخدمة نمواً سريعاً، إذ وصلت إلى مليون مستخدم في ديسمبر 2022، ثم تضاعف هذا الرقم ليصل إلى 2 مليون في سبتمبر 2023. يعود هذا النمو إلى توسع الخدمة لتشمل قطاعات جديدة مثل شركات الطيران وخطوط الرحلات البحرية، بالإضافة إلى تقديم خصومات مغرية في الولايات المتحدة لجذب المزيد من المستخدمين.



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تتألف شبكة "ستارلينك" حالياً من حوالي 6300 قمر صناعي، وتغطية أكبر للمناطق النائية والمحرومة. ومع ذلك، تواجه "ستارلينك" بعض التحديات، بما في ذلك اعتراضات الفلكيين على تأثير الأقمار الصناعية على الرصد الفلكي، بالإضافة إلى التداخل الكهرومغناطيسي مع التلسكوبات الراديوية الأرضية.

هذا النمو يعزز دور "ستارلينك" في تقديم حلول مبتكرة للاتصال بالإنترنت في مناطق يصعب الوصول إليها باستخدام البنية التحتية التقليدية.