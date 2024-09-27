طارق أبو الفتوح: جناح الدولة في بينالي البندقية يعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية

البندقية (وام)

أكد طارق أبو الفتوح، القيّم الفني لجناح الإمارات في بينالي البندقية، أن الجناح يعزز من مكانة دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، عبر استقبال الزوار من خلفيات ثقافية مختلفة في معرض عنوانه «عبد الله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان».

جاء المعرض بدعم من وزارة الثقافة ومؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وذلك ضمن مساهمة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية.

يرتكز معرض الفنان الإماراتي «عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان» على الطبيعة والبحث في التراث الوطني لدولة الإمارات، إضافة إلى التاريخ الشخصي للفنان واليوميات التي يوثق من خلالها رحلات تتراوح بين أمكنة عديدة عبر مسيرة أربعين عاماً.

وقال طارق أبو الفتوح في تصريح، بمناسبة يوم السياحة العالمي الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام: إنه لطالما كان للثقافة وفنون الشعوب دور محوري في تعزيز مكانة الأماكن على الخريطة السياحية العالمية. وفي أعمال الفنان عبدالله السعدي في معرضه الفردي «أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان» في بينالي البندقية، تتشابك أعماله مع سلالة من الشعراء القدامى الذين ألهمتهم رحلاتهم في الصحراء لكتابة قصائد خالدة.

طارق أبو الفتوح

وأضاف أن يخلّد الفنان تلك اللحظات الكثيفة في علاقة الإنسان بالأرض والمكان والتضاريس المتنوعة في دولة الإمارات، ومكانتها في العالم الذي ينخرط معه في حوار حسّي عاطفي وجمالي، ويقدّم قراءة استثنائية برؤىً معاصرة للمكان في امتداده التاريخي والجغرافي، وتفاعل كل هذه العناصر التي تصنع ذاكرة جمعية، لتمد جسوراً من المعرفة عن جمال دولة الإمارات.

وأوضح أن معرض الفنان الإماراتي «عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان»، يرتكز على الطبيعة والبحث في التراث الوطني لدولة الإمارات، بالإضافة إلى التاريخ الشخصي للفنان واليوميات التي يوثق من خلالها رحلات تتراوح بين أمكنة عديدة عبر مسيرة أربعين عاماً.

ويهدف الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية إلى تسليط الضوء على القصص غير المروية حول الفنون والعمارة في دولة الإمارات، وذلك خلال السعي إلى تقديم تجارب معاصرة توسع نطاق التواصل والنقاش العالمي.

يعمل الجناح الوطني في كل فرصة على تعيين قيمين فنيين وتكليف نخبة من الفنانين والمعماريين المساهمين، من خلال التعاون معهم لوضع التصوّرات وتنفيذ الأبحاث والدراسات اللازمة بهدف تطوير المعارض والكتالوجات والكتب المرافقة لها.

يعتبر الجناح الوطني للدولة، والحائز في مشاركته العاشرة في المعارض الدولية التي ينظمها بينالي البندقية، جائزة الأسد الذهبي عام 2021، مؤسسة مستقلة غير ربحية، تسعى إلى تعزيز وترسيخ الوعي العالمي حول المشهد الثقافي الإماراتي.

يذكر أن يوم السياحة العالمي لعام 2024 يعقد تحت شعار «السياحة والسلام»، ويسلط الضوء على الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز السلام والتفاهم بين الأمم والثقافات.