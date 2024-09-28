افتتاح «مهرجان المسرحيات القصيرة» في كلباء

الشارقة (وام)

انطلقت الليلة الماضية بالمركز الثقافي لمدينة كلباء، فعاليات النسخة الـ 11 من «مهرجان المسرحيات القصيرة»، التي تستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حضر الافتتاح الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، وعبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة رئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان، وحشد من الضيوف.

تخلل الافتتاح عرض فيلم قصير حول مسيرة المهرجان، الذي أطلقته دائرة الثقافة في (2012)؛ بهدف رعاية وصقل المواهب المسرحية ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما عُرضت مادة فيلمية أخرى عكست جانباً من مسيرة «شخصية المهرجان» لهذه الدورة الممثل يوسف الكعبي الذي وجه شكره إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لدعمه السخي للمسرح والمسرحيين في الدولة والوطن العربي، مشيداً بما تقدمه دائرة الثقافة من أنشطة لإثراء المشهد الفني والثقافي.

وقد شاهد الجمهور في اليوم الافتتاحي للمهرجان مسرحية «الضيف»، وعرضاً ثانياً بعنوان «أغنية الظمأ»، فيما حمل العرض الثالث عنوان «من أجل ولدي».

ينطلق بعد غدٍ الملتقى الفكري المصاحب للمهرجان، الذي يأتي في هذه الدورة تحت عنوان «العروض القصيرة ومناهج التدريب المسرحي»، ويشهد مشاركة باحثين ومسرحيين من الإمارات ومصر والمغرب وتونس والجزائر وسوريا، يعقبه في الفترة المسائية تقديم ثلاثة عروض مسرحية.