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التعليم والمعرفة

«الشارقة للتراث» يدشّن نصباً تذكارياً في كوريا الجنوبية

أثناء إزاحة الستار عن النصب التذكاري (من المصدر)
29 سبتمبر 2024 01:38

الشارقة (الاتحاد)

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دشّن معهد الشارقة للتراث نصباً تذكارياً لفن «العيّالة» الإماراتي العريق في جزيرة نامي بجمهورية كوريا الجنوبية، والذي يمثل رمزاً للأصالة والتنوع الثقافي الغني الذي تتمتع به دولة الإمارات، في خطوة رائدة على الساحة الدولية، ليكون جسراً حضارياً يعكس عمق التواصل الثقافي بين البلدين، حيث شهد إزاحة الستار عن النصب التراثي الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والسفير عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى كوريا الجنوبية، وفريد مين، الرئيس التنفيذي لشركة جزيرة نامي للفنون والتعليم، وسُميت الحديقة التي تم تدشين النصب فيها بحديقة «الإمارات».
وأكد الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، في كلمته الافتتاحية، أن هذه المبادرة تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى التواصل مع الآخر ومحاورته، والانفتاح على معارفه وفنونه، حيث يأتي النصب المجسم ليعزز التفاعل الثقافي ويربط جسور التفاهم بين الثقافات المختلفة.
وقال المسلّم: «يمثل النصب المجسم لفن العيالة، نقطة ارتكاز مهمة في رحلات التواصل الثقافي، مما يؤكد توثيق علاقتنا المتينة مع كوريا الجنوبية عبر رمز حضاري يعكس تراثنا الغني، ويعزز الوعي الثقافي العالمي بأهمية التراث والحفاظ عليه ونقله للأجيال القادمة».
من جانبه، عبّر السفير عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، عن فخره بهذا الحدث التاريخي، قائلاً «إنه لمن دواعي الفخر أن نجتمع هنا في هذه المناسبة الرائعة، للكشف عن النحت الإماراتي (فن العيالة) في جزيرة نامي الجميلة، وهذا الحدث المهم لا يرمز  إلى التعاون الفني بين الدولتين فحسب، بل يرمز أيضاً إلى تعزيز الروابط الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، ومواصلة بناء جسور الصداقة والتفاهم بين البلدين».

معهد الشارقة للتراث
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