الأحد 29 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«تريندز» يطلق نسخة إندونيسية من «مؤشر نفوذ الإخوان»

خلال إطلاق النسخة الإندونيسية من مؤشر نفوذ الإخوان (من المصدر)
29 سبتمبر 2024 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"تريندز" يدشن مكتبه العاشر عالمياً في جاكرتا
«تريندز» يستشرف مستقبل علاقات دول التعاون وجنوب شرق آسيا

ضمن مشاركته في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب 2024 بصفته راعياً رسمياً، أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بحضور معالي ساندياجا أونو، وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسي، النسخة الإندونيسية من مؤشر «نفوذ الإخوان المسلمين على المستوى الدولي»، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويهدف إلى قياس نفوذ جماعة الإخوان المسلمين على مختلف المستويات في مختلف المناطق الجغرافية.
عقب إطلاق المؤشر، الذي حضره أيضاً سفراء  دولة الإمارات ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، عقدت حلقة نقاشية بالمنصة الرئيسية بمركز المعارض في جاكارتا ناقشت أبرز نتائجه بحضور مدير مكتب «تريندز» في جاكارتا، إضافة إلى عدد من الباحثين والكتاب ومرتادي المعرض.
أدار الحلقة حمد الحوسني، الباحث الرئيسي في قسم الإسلام السياسي بمركز تريندز، موضحاً أن المؤشر يقيس نفوذ الإخوان من خلال 5 مؤشرات رئيسة، هي: نفوذ التنظيم الدولي، النفوذ السياسي، النفوذ الاقتصادي، النفوذ الإعلامي، والنفوذ المجتمعي.
تفكيك الأيديولوجية 
حول النتائج الرئيسة لمؤشر نفوذ الإخوان المسلمين على المستوى الدولي، قال الدكتور فتوح هيكل، مستشار البحث العلمي في «تريندز»، إن هناك العديد من العوامل التي أضعفت نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في السنوات الأخيرة، من أبرزها انكشافها شعبياً بعد فشلها الذريع في تجربة الحكم، واتساع حدة الانشقاقات في صفوفها، وتزايد التدقيق الدولي في أنشطتها المزعزعة للاستقرار. 
وذكر أن التجارب التاريخية أثبتت أن الجماعة تدخل في حالة كمون، وتتوارى عن الأنظار عندما تتعرض لضغوط كبيرة، ثم تعود للمشهد عندما تعتقد أن الفرصة مناسبة لتحقيق أهدافها المشبوهة.
وأشار هيكل إلى أن المؤشر أوضح أن آسيا تعتبر من أكثر المناطق التي تنشط فيها جماعة الإخوان المسلمين، مستغلة حالة التدين في بعض المجتمعات لنشر أيديولوجيتها الهدامة، ويجب تنبيه المجتمعات هنا لخطر توظيف الجماعة للدين في تحقيق أهدافها السياسية المشبوهة، مؤكداً ضرورة مواصلة الرصد والتحليل لأنشطة الجماعة وتفكيك أيديولوجيتها فكرياً، ومن ثم التصدي لخطرها على المجتمعات، وهذا ما يسعى إليه مؤشر «تريندز للبحوث والاستشارات» حول نفوذ جماعة الإخوان على المستوى الدولي.
مواجهة الفكر بالفكر 
من جانبه، قال الباحث الرئيسي فهد المهري، رئيس قطاع تريندز دبي، إن مؤشر نفوذ الإخوان المسلمين على المستوى الدولي الذي أعده «تريندز» جاء انطلاقاً من عمل المركز بمبدأ مواجهة الفكر بالفكر، مؤكداً أن المؤشر يشكل أداةً مهمةً لفهم التطورات المتعلقة بتنظيم الإخوان المسلمين على المستوى الدولي، وتقديم تحليلات موضوعية حول نفوذ الجماعة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن إصدار النسخة الإندونيسية من المؤشر يأتي في إطار حرص مركز تريندز على توسيع نطاق توعية المجتمع الدولي بأخطار هذه الجماعة، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة أفكارها المتطرفة.
وبيّن المهري أن تريندز أعد مؤشراً عبر إدارة الباروميتر العالمي التابعة له لقياس قبول الإخوان المسلمين وكيف ينظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإخوان المسلمين في العالم، مع رصد كل ما كتب حول جماعة الإخوان خلال عام 2023، على مواقع التواصل الاجتماعي.
جوانب تحليلية
أكد المهري أن مخرجات القياس تضمنت تقريراً تفصيلياً أبرز الجوانب التحليلية كافة، الكمية والكيفية، الخاصة بالعينة التي بني على أساسها القياس، حيث حدد التهديدات والفرص المتاحة لمكافحة الجماعة ومنهجها.
وأشار إلى أن «تريندز» يولي برنامج دراسات الإسلام السياسي أولوية خاصة، نظراً لخطورة هذا التيار وفكره الهدام، حتى أصبح المركز مرجعية عالمية رئيسة في هذا المجال، لافتاً إلى إصدار المركز موسوعة خاصة عن جماعة الإخوان المسلمين، تتكون من 35 كتاباً صدر منها حتى الآن 12 كتاباً تمت ترجمتها إلى 15 لغة عالمية، إضافة إلى الدراسات التي تُنشر على مدار الساعة، وتتناول مختلف أبعاد هذا الموضوع.
رفض التطرف 
حول «تهديد الجماعات الإسلامية السياسية في جنوب شرق آسيا واستراتيجيات المواجهة»، انتقد البروفيسور الدكتور يون ماتشمودي، أستاذ التاريخ بكلية العلوم الإنسانية بجامعة إندونيسيا في عرض تقديمي، الإسلام السياسي، وأشار إلى أن الإسلام السياسي يسعى إلى إقصاء المختلف وفرض سيطرته على الآخر.
 وأشار إلى أن المجتمع والساسة في إندونيسيا سعيا معاً إلى تبني خطاب الاعتدال والتسامح ورفض التطرف مما أسهم في تجربة إندونيسية عززت التماسك الوطني، مشدداً على أهمية مواصلة كشف الأفكار المتطرفة.
كشف الحقائق
قال الباحث نوستالجياوان واهيودي من المركز الوطني للبحوث والابتكار في إندونيسيا، إن المجتمع الإندونيسي لا يقبل الفكر الإخواني، ويتمسك بالإسلام المعتدل، مما ساهم في خلق بيئة دينية أكثر مرونة وتسامحاً، وخلص إلى أن التجربة الإندونيسية تقدم نموذجاً في محاربة التطرف، ورفض الفكر الإخواني القائم على الإقصاء وهدم الدولة الوطنية، وثمّن جهود تريندز عبر المؤشر وموسوعته حول الإخوان في كشف الحقائق والتحذير منها.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الإخوان
جماعة الإخوان الإرهابية
معرض إندونيسيا الدولي للكتاب
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
حمدان بن محمد يختتم زيارة رسمية لأوزبكستان
علوم الدار
حمدان بن محمد يختتم زيارة رسمية لأوزبكستان
28 سبتمبر 2024
عبدالله بن زايد خلال لقاء رئيس جمهورية المالديف
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: حريصون على توسيع دائرة شراكاتنا العالمية
اليوم 01:42
جانب من لقاءات شما بنت سلطان بن خليفة (الصور من وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بالتعاون مع الشركاء لمواجهة التحديات العالمي
اليوم 01:42
جانب من المستشفى الميداني الإماراتي في أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: مزاعم إساءة استخدام المستشفى الميداني في تشاد كاذبة ومسيّسة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©