«مدارس الحياة» تكشف جماليات اللهجة الإماراتية وأسرار الخط العربي

دبي (الاتحاد)

برنامج غني بالإبداع والمعرفة، تقدمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لجميع أفراد المجتمع، من خلال مشروعها «مدارس الحياة» الذي يشهد عبر أنديته المبتكرة تنظيم 31 ورشة عمل تفاعلية وجلسة إبداعية تعرض روائع الخط العربي، وتتيح لرواد مكتبات دبي العامة في أكتوبر المقبل، فرصة استكشاف جماليات اللهجة الإماراتية وأسرار الألوان، ما يساهم في اكتسابهم خبرات ومهارات جديدة تعزز قدراتهم وتمكنهم من صقل مواهبهم في مختلف المجالات.

فنون الخط العربي

ضمن أنشطة «نادي الخط» تستضيف مكتبة الطوار العامة الخطاط عبدالرزاق المحمود الذي يقدم ورشة «الخط الديواني الجلي»، ويشرف غالب حويلا على ورشة «تجارب حرة بفن الخط»، وتطور هذا الفن عبر الزمن وأبرز تقنياته.

«جماليات الحَرف»

أما زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم فسيكونون على موعد مع الخطاط محمد التميمي الذي يمنحهم فرصة التعرف على خط الرقعة وجوانبه الإبداعية المختلفة، إضافة إلى ندوة «جماليات الحرف العربي لغة ورسماً» للخطاط زيد الأعظمي، فيما تقدم الفنانة عزة القبيسي لرواد مكتبة الراشدية العامة الصغار ورشة «صمم سترتك الشتوية»، مع تصميم وإنشاء عمل تركيبي فني جديد، يجمع بين عناصر النخيل والخطوط العربية الجميلة.

وتشهد مكتبة المنخول العامة تنظيم فعاليات «نادي السينما والتصوير» والتي تتضمن ورشة «أساسيات التصوير الفوتوغرافي»، و«إنتاج الأفلام» و«كتابة النص السينمائي»ا. ويقدم «نادي التنمية الأسرية»، ورشة «صمم قطع زينتك المستدامة»، في حين تضيء نيز عبد القادر في ورشة «تجاوز التحديات الأسرية» على حل المشكلات الأسرية، إضافة إلى ورشة «آداب السلوك: أساسيات الإتيكيت لليافعين».

تجارب فريدة

يتولى الفنان مجدي كفراوي، ضمن أنشطة «نادي الفن»، تقديم ورشتي «الفن الأحادي اللون» و«الطبيعة.. ألوان متعددة»، فيما يقدم خبراء «معهد اللهجة» ورشتي «كيف أتكلم إماراتي» و«قواعد اللهجة الإماراتية».