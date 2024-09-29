«مكتبة» تكرّم الفائزين بمسابقة «القارئ المبدع»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

نظمت «مكتبة» التابعة لقطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حفل تكريم الفائزين والمشاركين في الدورة الحادية عشرة من مسابقة «القارئ المبدع» على مسرح المجمع الثقافي بأبوظبي، بحضور عددٍ كبيرٍ من المسؤولين في الدائرة وأولياء الأمور والمعنيين بالشأن الثقافي في الإمارة.

شهدت المسابقة في هذه الدورة إقبالاً لافتاً من الناشئة واليافعين، حيث وصل عدد المشاركين إلى 3.100 مشارك من إمارات الدولة كافة، في حين وصل عدد الفائزين بالمسابقة إلى 100 فائز وفائزة.

تهدف مسابقة «القارئ المبدع» إلى بناء مجتمع معرفي يتمتع بالثقافة والوعي، كما تهدف إلى تحفيز الناشئة على زيارة المكتبات العامة بشكل متواصل، وقد وصل عدد المشاركين في المسابقة على مدار دوراتها الماضية إلى أكثر من 13 ألف مشارك ومشاركة.

وحول المواصفات التي يتم وضعها لتقييم مستوى الطالب، قالت المقيمة الثقافية جواهر جاسم الحوسني، الاختصاصية في مصادر التعليم من مدرسة الباهية: أولاً أن تكون القراءة سليمة والحروف صحيحة، وأن يمتلك الجرأة ولا يكون خجولاً.

الثقة بالنفس

أشارت المقيمة الفنية فاطمة المنصوري، الاختصاصية في مصادر التعلم من مدرسة الباهية، إلى أنها التجربة الأولى لها في تقييم مجموعة من الطالبات في مختلف المراحل من الروضة إلى الحلقة الثانية حسب المعايير المطلوبة، ومنها القراءة المعبرة وثقافة ومعلومات الطالب، وثقته بنفسه.

وعن مواصفات التقييم، أوضحت المنصوري أن هذا يرجع إلى عمر الطالب، حيث إن تقييم الصغار يختلف عن الكبار، لكن المعيار الرئيسي هو أن تكون قراءة الطالب صحيحة ومخرج الحروف سليماً والقراءة معبرة، إضافة إلى شخصية الطالب وجرأته.