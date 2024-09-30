«الشارقة للمتاحف» تحتفي باليوم العالمي لكبار السن

الشارقة (الاتحاد)

تحتفل هيئة الشارقة للمتاحف باليوم العالمي لكبار السن الذي يوافق الأول من أكتوبر في كل عام، انطلاقاً من الوعي بالدور الكبير الذي يلعبه كبار السن في دعم مسيرة التنمية المستدامة بإمارة الشارقة، وتجسيداً لأسمى القيم الاجتماعية والدينية تجاه هذه الشريحة.

يؤكد الاحتفال التزام الهيئة المستمر بتوفير بيئة ملائمة وداعمة، تسهم في تحسين جودة حياة كبار السن وتسهيل وصولهم إلى الأنشطة الثقافية والتعليمية التي تقدمها المتاحف، ما يسهم في تعزيز اندماجهم المجتمعي ويُمكّنهم من المشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية والاجتماعية.

كما تشارك هيئة الشارقة للمتاحف في فعالية «كبار المواطنين فخرنا وقدوتنا» التي تنظمها دائرة الخدمات الاجتماعية – دار رعاية المسنين في منطقة الجرينة بتاريخ 1 أكتوبر 2024. وخلال هذه الفعالية، تقدم متاحف الشارقة ورشة عمل حول النقوش الإسلامية، تهدف إلى تعريف كبار السن بجماليات الفنون الإسلامية وإتاحة الفرصة لاكتشاف هذا الجانب الثقافي الغني، مما يعزز من تفاعلهم مع الفعاليات الثقافية والتعليمية.

تكريم مجتمعي

وقالت عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، «تلتزم هيئة الشارقة للمتاحف بتعزيز مكانة كبار السن في المجتمع، كمهمة وطنية وتكريم مجتمعي لشريحة لها الدور البارز في مسيرة التنمية».

وأضافت: «نؤمن بأن لكبار السن دوراً حيوياً يجب دعمه والاحتفاء به. ولهذا، نسعى جاهدين لتوفير بيئة متحفية تراعي احتياجاتهم وتعزز من شعورهم بالانتماء والمشاركة، ما يعكس رؤية إمارة الشارقة كمدينة مراعية للسن، حيث نبذل جهوداً كبيرة لنكون جزءاً من تعزيز جودة حياة كبار السن ومشاركتهم في بناء مجتمع أكثر شمولية».

وأوضحت ديماس أنه وفي إطار تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية نفذت الهيئة، ممثلة بمتحف الشارقة البحري، جلسة حوارية بعنوان «رمسة أهل البحر»، تتمحور حول عناصر التراث البحري العريق، وتوفر فرصة الاستمتاع بقصص مشوقة عن حياة البحر في الماضي. كما جرى تنظيم جلسة أخرى بعنوان «التجارة البحرية» تناولت التجارة البحرية وأهميتها قديماً في مجتمع الشارقة، إضافة إلى تنظيم ورش عمل، منها ورشة الدخون، وورشة صنع المسباح، وحضرها أعضاء نادي الأصالة للرعاية المنزلية، بالإضافة إلى ورش أخرى مثل ورشة الطباعة على الشيل.

زيارات وأنشطة

بدوره، استضاف مربى الشارقة للأحياء المائية 6 زيارات خاصة لكبار السن، شملت جولات داخل قاعات المربى، حيث تم التعرف عن كثب على الكائنات البحرية ومشاهدة الغواص أثناء إطعام الأسماك، علاوة على إشراك الزوار في ورش عملية مثل ورشة لمس الكائنات البحرية، وورشة اللؤلؤ والأصداف، بالإضافة إلى جولة ترفيهية للترويح عن النفس والاستمتاع بالمناظر البحرية، حيث استهدفت هذه الزيارات تزويد كبار السن بتجربة ثقافية وتعليمية غنية، مع التركيز على إتاحة الفرص لهم للمشاركة في الأنشطة الفنية والحرفية المستوحاة من البيئة البحرية، مثل ورشة سف الخوص على شكل الأسماك.

وقد استقبل متحف الشارقة للتراث مجموعة من دار المسنين بالشارقة في فعالية «التقارب الثقافي بين الإمارات والصين»، التي أقيمت بمناسبة يوم التراث العالمي وسلطت الضوء على الروابط الثقافية العميقة بين البلدين من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل، بما في ذلك العروض الموسيقية والرسم وغيرها من الأنشطة التي هدفت إلى دمجهم مع المجتمع وتعزيز التواصل بين الثقافات.

خطط طويلة الأمد

وتحرص الهيئة على تعزيز دور كبار السن في المجتمع من خلال تنفيذ خطط طويلة الأمد، مثل الأنشطة التي تهدف إلى المحافظة على عضوية إمارة الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، حيث تشمل خطتها الاستراتيجية (2024-2026) مجموعة واسعة من البرامج والورش الخاصة لكبار السن لضمان استمرارية الالتقاء بهم، بما في ذلك تنظيم 6 جلسات حوارية، 12 زيارة خارجية، و9 ورش عمل متنوعة وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتوفير بيئة داعمة ومراعية لاحتياجات كبار السن.