«كلباء للمسرحيات القصيرة» يواصل عروضه الإبداعية

الشارقة (الاتحاد)

تواصلت فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرحيات القصيرة، الذي تنظمه دائرة الثقافة، حيث شهد المركز الثقافي في كلباء لقاء حوارياً مفتوحاً مع شخصية المهرجان، الفنان يوسف الكعبي، فضلاً عن عرض ثلاث مسرحيات.

قدم للحوار وأداره الفنان الدكتور علي الشالوبي، الذي استعرض جانباً من مسيرة الكعبي في إدارة فرقة «مسرح خورفكان»، وقال إنه أسهم في زيادة وتطوير ما تنتجه الفرقة من عروض، واستقطب لها الطاقات المسرحية المحلية المتميزة، لتساعد في الارتقاء بالمستوى الفني في أعمال الفرقة.

وذكر الشالوبي مجموعة من الأعمال المسرحية التي تقاسمها الكعبي معه ومع آخرين في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الكعبي نجح في ترسيخ اسمه ممثلاً كوميدياً بارزاً، وعرف بالتزامه بالمواقيت، وحرصه على تطوير إمكاناته.

وتوجه الكعبي، في بداية حديثه، بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة راعي المسرح والمسرحيين، مثمناً جهود دائرة الثقافة ومبادراتها لإثراء الساحة المسرحية وتطويرها بالأنشطة المبتكرة والملهمة، وأعرب عن سعادته باختياره شخصية هذه الدورة من المهرجان، وحكى عن بداياته المسرحية.

وقال إن حسه الكوميدي يعود إلى تأثره بوالده «رحمه الله»، الذي كان يُعرف بشخصيته الفكاهية، مشيراً إلى أنه نشأ وترعرع في مدينة خورفكان.

وفي برنامج العروض، شهد الجمهور مسرحية «صباح الخير» المقتبسة من مسرحية «صباح مشمس» للأخوين ألفاريز كونتيرو، من إخراج جاسم التميمي، وشارك في بطولتها أحمد بكر، ومحمد البلوشي، وإيناس عزت، وملاك بختاوي.

لقطة من مسرحية «صباح الخير»

وأشادت الندوة النقدية، التي تلت العرض، بتوظيف المخرج للمكعبات في رسم بيئة العرض، والكيمياء بين الممثلين. وقال المخرج الأردني عمر الضمور، إن «العمل يأخذنا في رحلة إلى المستقبل، عبر لقاء غاضب بين رجل وامرأة».

وجاء العرض الثاني بعنوان «الوجه الآخر» عن مسرحية «عش الزوجية» للكاتب الإنجليزي سيدريك ماونت، وأخرجته مريم الزرعوني، وشاركت في تمثيله مهرة محمد حبيب، وجورج عفيصة، ومريم الفهد، وجودي سامح، وعبد الوهاب الحوسني، وأبو الحمد تهامي، ومحمد نور، ويدور العرض حول زوجين أرادا عيش حياة فوق إمكاناتهما، فتراكمت عليهما الديون، ثم انهار بيتهما.

من مسرحية "الوجه الآخر"

وتحدثت في الندوة النقدية للعرض الممثلة المصرية ساندرا سامح، التي شكرت جهد فريق العرض، وثمّنت الرسالة التي تضمنها العرض، وامتدحت البساطة والتلقائية في أداء الممثلة مهرة.

جاء العرض الثالث بعنوان «أغنية الوداع» نص أنطون تشيخوف، وإخراج طلال قمبر البلوشي، وشارك في تمثيله محمد أنور، وخالد فهد، وخولة عبد السلام، ومنصور ناصر، ومحمد حسن، وإسحاق يوسف، ويوسف صيادي، ومحمد شامييه، وأحمد صديق، ومحمد صلاح.

من مسرحية «أغنية الوداع»

وتحدث في ندوته النقدية المخرج الأردني عمر العنزي، الذي أعرب عن تأثره وإعجابه بالصياغة الإخراجية والأداء التمثيلي، وتصميم الإضاءة، مشيراً إلى أنه سبق له أن قدم العمل نفسه الذي يحكي عن ممثل مسرحي صار كهلاً وهو يستعيد أيام مجده الآفل.