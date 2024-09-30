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التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة».. تضيء على روائع الخط العربي

ملصق ورش العمل
30 سبتمبر 2024 20:45

دبي (الاتحاد)
سلسلة من ورش العمل والتجارب الفنية الملهمة، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، لجميع أفراد المجتمع على مدار شهر أكتوبر 2024، من خلال مشروع «دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب» الهادف إلى دعم وتشجيع أصحاب المواهب الرواد والناشئة على اكتشاف روائع الخط العربي وفنون الزخرفة، وهو ما ينسجم مع التزامات الهيئة ومسؤولياتها الرامية إلى إثراء مناخات الإبداع في دبي، وصون وحفظ هذا الفن وتعزيز حضوره على الساحة.
يستهدف المشروع، الذي يندرج تحت مظلة «بينالي دبي للخط»، الناشئة من عمر 13 فما فوق، وطلبة المدارس والجامعات والموظفين، بالإضافة إلى المهتمين بالخط العربي وهواة هذا الفن، ويشهد البرنامج عقد نحو 16 ورشة تدريبية متخصصة في خطوط الثلث، والنسخ والديواني الجلي، والرقعة وخط الإجازة، تتيح للمشاركين ورواد مركز الجليلة لثقافة الطفل إمكانية تعلم طرق ضبط كتابة وربط الحروف، ورسم وتنسيق التكوينات، بينما تمنحهم دورة «الزخرفة والتذهيب» فرصة التعرف على مبادئ الزخرفة وأسسها وخاماتها المبتكرة، وطرق التلوين وتوزيع مفردات الزخرفة.
من جهة أخرى، يستضيف متحف الاتحاد في 8 أكتوبر 2024، محاضرة تحت عنوان «فن الخط العربي، بلاغة الرمز وأيقونة التشكيل» التي تنظمها «دبي للثقافة» خصيصاً لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
وتهدف المحاضرة، التي سيتولى الإشراف عليها الفنان والباحث وخبير اللغة العربية زيد أحمد أمين الأعظمي، إلى تعريف موظفي «إقامة دبي» على أنواع الخط العربي وخصائصه وفلسفته وجمالياته، وكيفية إعداد القصبات والأقلام والأحبار، كما يتعرفون فيها على أساسيات الخط العربي وتقنيات الزخرفة والتذهيب، إلى جانب التعرف على أبعاد هذا الفن وتأثيره على تطوير الفن على مستوى العالم، ودوره في الارتقاء بالذائقة البصرية والفنية، وغيرها الكثير.

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هيئة الثقافة والفنون في دبي
الخط العربي
فن الزخرفة
فن التذهيب
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