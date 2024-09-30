الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد.. «أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية»

محمد سالم المزروعي خلال تسلمه الجائزة (من المصدر)
1 أكتوبر 2024 01:23

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى إعادة ضبط بوصلة العمل الدولي
إدانات عربية واسعة للاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم

فازت مكتبة محمد بن راشد بجائزة «أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية»، ضمن فئات جائزة الشارقة للأدب المكتبي في دورتها الرابعة والعشرين، التي تُنظّم تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «التحول نحو البيئة المعرفية الخضراء»، ويعكس هذا الفوز جهود المكتبة في تعزيز دورها كمركز معرفي وثقافي، ودعمها للمجتمع من خلال مشاريع مبتكرة ومبادرات هادفة.

منارة للمعرفة
قال د. محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، في كلمة خلال حفل التكريم، «إن فوز مكتبة محمد بن راشد بجائزة «أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية»، هو تتويج لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أراد أن تكون المكتبة أكثر من مجرد مكان للكتب، بل مركزاً للمعرفة والإبداع يجمع الشباب، ويُثري العقول، ويرسّخ قيم الحوار الثقافي والمعرفي».
وتابع: «لقد وضعنا في مكتبة محمد بن راشد هدفاً واضحاً منذ انطلاقنا، وهو أن نكون منارةً للمعرفة تجمع كل من يسعى لتوسيع آفاقه الفكرية والثقافية، وتوفر بيئة ملهمة تُحفز الابتكار وتعزز الفكر والإبداع». 
وأكد المزروعي «هذا النجاح يلهمنا لمواصلة مسيرتنا في بناء مجتمع واعٍ وشغوف بالمعرفة، وتجعل من مكتبتنا فضاءً مفتوحاً للحوار وبناء جسور التواصل بين الحضارات».

صرح ثقافي
وجاءت مشاركة مكتبة محمد بن راشد في هذه الفئة بناءً على عدة مرتكزات ومشاريع رئيسة، أسهمت في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الصروح الثقافية في العالم العربي. 
كما أبرزت المكتبة جهودها في حفظ التراث والإرث الإنساني من خلال «معرض الذخائر»، الذي يضم مجموعة نادرة من الكتب والدوريات والأطالس القيّمة، بالإضافة إلى مركز الترميم الذي يعمل على صيانة المخطوطات النادرة، بهدف الحفاظ على هذا التراث وإيصاله للأجيال القادمة.

مكتبة محمد بن راشد
جائزة الشارقة للأدب المكتبي
بدور القاسمي
الإمارات
الشارقة
دبي
محمد سالم المزروعي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أمطار غزيرة وبرد على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي
علوم الدار
أمطار غزيرة وبرد على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي
اليوم 19:10
شخبوط بن نهيان يلقي بيان الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى إعادة ضبط بوصلة العمل الدولي
1 أكتوبر 2024
جانب من الخرطوم
الأخبار العالمية
إدانات عربية واسعة للاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم
1 أكتوبر 2024
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على قرية الخيام في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تستعد لبدء مرحلة جديدة من حرب لبنان
1 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©