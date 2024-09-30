مكتبة محمد بن راشد.. «أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية»

دبي (الاتحاد)

فازت مكتبة محمد بن راشد بجائزة «أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية»، ضمن فئات جائزة الشارقة للأدب المكتبي في دورتها الرابعة والعشرين، التي تُنظّم تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «التحول نحو البيئة المعرفية الخضراء»، ويعكس هذا الفوز جهود المكتبة في تعزيز دورها كمركز معرفي وثقافي، ودعمها للمجتمع من خلال مشاريع مبتكرة ومبادرات هادفة.



منارة للمعرفة

قال د. محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، في كلمة خلال حفل التكريم، «إن فوز مكتبة محمد بن راشد بجائزة «أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية»، هو تتويج لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أراد أن تكون المكتبة أكثر من مجرد مكان للكتب، بل مركزاً للمعرفة والإبداع يجمع الشباب، ويُثري العقول، ويرسّخ قيم الحوار الثقافي والمعرفي».

وتابع: «لقد وضعنا في مكتبة محمد بن راشد هدفاً واضحاً منذ انطلاقنا، وهو أن نكون منارةً للمعرفة تجمع كل من يسعى لتوسيع آفاقه الفكرية والثقافية، وتوفر بيئة ملهمة تُحفز الابتكار وتعزز الفكر والإبداع».

وأكد المزروعي «هذا النجاح يلهمنا لمواصلة مسيرتنا في بناء مجتمع واعٍ وشغوف بالمعرفة، وتجعل من مكتبتنا فضاءً مفتوحاً للحوار وبناء جسور التواصل بين الحضارات».



صرح ثقافي

وجاءت مشاركة مكتبة محمد بن راشد في هذه الفئة بناءً على عدة مرتكزات ومشاريع رئيسة، أسهمت في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الصروح الثقافية في العالم العربي.

كما أبرزت المكتبة جهودها في حفظ التراث والإرث الإنساني من خلال «معرض الذخائر»، الذي يضم مجموعة نادرة من الكتب والدوريات والأطالس القيّمة، بالإضافة إلى مركز الترميم الذي يعمل على صيانة المخطوطات النادرة، بهدف الحفاظ على هذا التراث وإيصاله للأجيال القادمة.