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نظارات"أوريون" من ميتا.. جسر بين العالمين الواقعي والرقمي

نظارات"أوريون" من ميتا.. جسر بين العالمين الواقعي والرقمي
1 أكتوبر 2024 15:54

أعلنت شركة ميتا عن نظارات الواقع المعزز الجديدة "أوريون"، بعد خمس سنوات من بدء تطويرها لهذه التقنية. تسعى الشركة من خلال هذه النظارات إلى دمج العالمين الواقعي والرقمي، حيث يمكن للمستخدم أن يتفاعل مع المعلومات والأدوات الرقمية دون الحاجة إلى استخدام الهواتف الذكية، مع الحفاظ على وجوده في العالم الواقعي.



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ما الذي يميز نظارات "أوريون"؟
تتيح نظارات "أوريون" للمستخدمين عرض محتويات رقمية ثنائية وثلاثية الأبعاد في أي مكان ضمن العالم المادي. بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تستطيع النظارات فهم البيئة المحيطة وتقديم المساعدة استباقياً. وتتميز النظارات بكونها خفيفة ومناسبة للاستخدام اليومي سواء في الداخل أو الخارج، مع الحفاظ على تواصل طبيعي بين المستخدمين بفضل العدسات الشفافة التي تتيح رؤية العيون والتعبيرات الوجهية.



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تطور النظارات الذكية
سبق أن أطلقت ميتا نظارات Ray-Ban Meta، التي سمحت للمستخدمين بالتحكم في بعض جوانب حياتهم الرقمية بدون استخدام اليدين. لكن مع "أوريون"، تقدم ميتا تجربة أعمق تجمع بين عرض هولوغرامي واسع ومساعدة شخصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في تصميم خفيف ومريح.


 

 

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تقنية العرض المتطورة
تمكنت ميتا من تصغير تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المختلط لتناسب تصميم نظارات عصرية خفيفة. تتيح "أوريون" أكبر مجال رؤية حتى الآن، مما يمكن المستخدم من استخدامات متعددة مثل عرض نوافذ هولوغرامية كبيرة أو هولوغرامات بحجمها الطبيعي.

التجارب التي تقدمها النظارات
تعمل "أوريون" بنظام Meta AI الذي يفهم ما ينظر إليه المستخدم ويقدم معلومات ومساعدات بصرية، مثل إظهار وصفة طعام بناءً على مكونات الثلاجة أو إجراء مكالمات فيديو بدون الحاجة إلى استخدام الهاتف. كما يمكن إرسال واستقبال الرسائل عبر WhatsApp وMessenger.

  • نظارات





تطوير مستمر
رغم أن نظارات "أوريون" ليست جاهزة للبيع للمستهلكين بعد، إلا أن ميتا تستمر في تطويرها وتحسينها من خلال تجربتها داخليًا مع موظفيها وشركاء محددين. الشركة تعمل على تحسين جودة العرض، تصغير حجم النظارات، وجعلها متاحة بأسعار معقولة في المستقبل القريب.

تمثل "أوريون" خطوة جديدة في تقنيات الواقع المعزز، حيث تقدم تجربة متكاملة تجمع بين العالمين الرقمي والواقعي، مع وعد بمزيد من التطوير والابتكار في المستقبل.

المصدر: وكالات
ميتا
الواقع المعزز
الذكاء الاصطناعي
نظارات
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