20 تحفة فريدة بمعرض «نوادر المخطوطات» بالشارقة

الشارقة (وام) نظم مجمع القرآن الكريم بالشارقة بمقره معرض نوادر المخطوطات للآيات البيّنات بهدف تعزيز الحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي لكتاب الله وعلومه. يتيح المعرض - الذي انطلق أمس ويستمر حتى 3 أكتوبر الجاري- لزوّاره من الباحثين والمهتمين والجمهور الاطلاع على ما يقرب من 20 مخطوطة نادرة يصل عمرها إلى أكثر من 1000 عام يعود تاريخها إلى القرنين الثاني والثالث الهجريين. ويوفر المجمع لزوّار المعرض مختلف صنوف العلم والمعرفة الخاصة بالقرآن الكريم وعلومه عبر زيارة المتاحف القرآنية، التي تأخذ الزائر في رحلة بين كنوز ونفائس معرفية تكرّس العلوم والحضارة المعنية بالقرآن الكريم وتاريخه وعلومه، والتي تسهم في تطور الحضارة الإنسانية وتعزز قيمها وهويتها وتعكس رؤية الشارقة ورسالتها الثقافية. وأكد الدكتور عبدالله خلف الحوسني الأمين العام للمجمع، أن المعرض يهدف إلى تعزيز دور المجمع في توسيع آفاق تواصله مع الباحثين والمهتمين والمتخصصين والطلبة، إلى جانب تعميق التعاون بين المجمع والمؤسسات والجامعات والهيئات المعرفية وبحث تجاربها وخبراتها، في توثيق المقتنيات والمخطوطات القديمة، وتيسير إطلاع الجمهور عليها وعلى الكنوز والنفائس الثقافية الأخرى.



