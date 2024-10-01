«تواصل» و«الشارقة للمتاحف».. جلسة حوارية مثمرة

محمد عبدالسميع (الشارقة)

في إطار تعزيز التعاون بين مختلف الدوائر والجهات الحكومية في إمارة الشارقة ووسائل الإعلام المحلية، نظم نادي الشارقة للصحافة لقاء «تواصل» لعدد من الصحفيين مع هيئة الشارقة للمتاحف، في جلسة حواريّة مع عائشة راشد ديماس مدير عام الهيئة، بحضور طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

اشتمل اللقاء، الذي أقيم في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، على نبذة عرّفت فيها عائشة ديماس بأهمية متاحف الشارقة، كمؤسسة حكومية تأسست عام 2006، بهدف جمع المتاحف ضمن استراتيجية واحدة، لافتةً إلى وجود متاحف في الشارقة قبل ذلك التاريخ، كما في متحف الشارقة للآثار بداية التسعينيات من القرن الماضي. وتحدثت ديماس، عن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الحفاظ على المقتنيات، وتعزيز العمل المتحفي، وحفظ التراث، بما يحقق هدف الاستدامة وفائدة إطلاع الزوار، انطلاقاً من مقولة سموّه بأهمية المتاحف كمدرسة للأجيال. وقالت ديماس إنّ تطوير المتاحف لا يمسّ روحها التراثية وطبيعتها الأصيلة، لما تجمعه بين القديم والحديث، مؤكدة التأثير الحضاري والثقافي بين دول العالم، وسعي الهيئة لإثراء المحتوى الثقافي.