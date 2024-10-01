«مكتبة محمد بن راشد» تعلن عن برنامجها في أكتوبر

دبي (الاتحاد) في إطار رؤيتها لخلق بيئة تعليمية ملهمة وتعزيز التواصل الثقافي بين أفراد المجتمع، تنظم مكتبة محمد بن راشد، على مدار شهر أكتوبر، سلسلة ثرية من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التي تلبي اهتمامات زوارها من مختلف الفئات العمرية، وتعزز الجانب الإبداعي والمعرفي لديهم، إلى جانب تشجيع الحوار الثقافي وتبادل الأفكار.

وتنطلق أولى فعاليات الشهر باحتفاء المكتبة باليوم العالمي للقهوة، من خلال تنظيم فعالية مميزة تجمع بين الفن والإبداع ونكهات القهوة والأجواء الاستثنائية، والتي تبدأ بمعرض «أدوات تحضير القهوة من الماضي إلى الحاضر»، بالتعاون مع متحف القهوة، يلي ذلك ورشة عمل «كيف تصبح باريستا؟»، وورشة «فن الرسم بالقهوة السائلة» مع الفنانة ماجدة نصر الدين، و«فن الرسم بحبوب القهوة» مع الفنان جورج صبحي.

وتختتم الفعالية بمعرض فني تشكيلي لأعمال مصنوعة من القهوة، مع جلسات قهوة على أنغام البيانو والفلوت. وسيحظى زوّار المكتبة خلال هذه الفعالية بفرصة الحصول على نسخة مجانية من كتابهم المفضل، وذلك ضمن مبادرة «عالم يقرأ» التي تهدف إلى تعزيز القراءة ونشر المعرفة في المجتمع.وفي ذكرى رحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، تستضيف مكتبة محمد بن راشد حفل إطلاق كتاب «الشيخ راشد: محطات وصور في الصحافة العربية» للكاتب محمد المنصوري، بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية. وعلى هامش الإطلاق، ستُعقد ندوة حوارية تسلط الضوء على دور الشيخ راشد العظيم كمؤسس في بناء دولة الإمارات، وأبرز محطاته وحضوره في الصحافة العربية، وذلك بمشاركة وحضور نخبة من المفكرين والشخصيات الرسمية الثقافية. وفي إطار اهتمامها برفع مستوى الوعي بالصحة النفسية وأهميتها في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمع، تحتفي المكتبة باليوم العالمي للصحة النفسية، من خلال عقد جلسة «يوغا وتأمل» مع المدربة نسرين دوما، تتضمن مجموعة من تمارين اليوغا الهادئة وتقنيات التأمل، التي ستساعد المشاركين على تحقيق التوازن الداخلي والتخلص من التوتر والقلق، إلى جانب تقديم نصائح عملية لتحسين جودة الحياة من خلال الاسترخاء والتنفس العميق.

وتقدم المكتبة، محاضرة بعنوان «تغيير حياتك يبدأ بتغيير عاداتك» للدكتور كريم علي، حيث يستعرض التأثير المهم لتغيير العادات كأساس للنمو الشخصي وتحسين الحياة، وطرق التغيير المستدام من خلال خطوات صغيرة ومتسقة تبدأ بتخصيص 30 دقيقة فقط يوميًا لتطوير عادات جديدة وإيجابية. كما توفر الجلسة نصائح ورؤى تحفيزية لمساعدة الحضور على بدء هذه الرحلة بهدف استدامة نموهم النفسي والجسدي. وبالتزامن مع الأسبوع العالمي للرواية العربية، تحتفي مكتبة محمد بن راشد بالكتّاب العرب من خلال استضافة مجموعة من الكتّاب الإماراتيين والمقيمين للمشاركة في سلسلة من الفعاليات الثقافية والتي تتضمن معرضاً للكتب، وتوقيع إصدارات جديدة للكتّاب المشاركين، بالإضافة إلى جلسة حوارية مفتوحة لمناقشة «مستقبل الكتابة في ظل وجود الذكاء الاصطناعي».كما ستُعقد جلسة عصف ذهني بعنوان «إبداع في مواجهة التحديات: أدوات الكتابة العربية في عصر التغيير»، بحضور نخبة من ضيوف الشرف، حيث سيتم من خلالها تقديم حلول للتحديات التي تواجه الكتّاب في العصر الحديث.

وخلال شهر أكتوبر، تشارك مكتبة محمد بن راشد، في معرض «جيتكس جلوبال»، الذي سيقام في الفترة من 14 - 18 أكتوبر، حيث تستعرض خلال مشاركتها أبرز مستجداتها، وخدماتها وتقنياتها ومبادراتها المعرفية. وتحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تتعاون مكتبة محمد بن راشد مع وزارة التسامح والتعايش والمؤسسة الاتحادية للشباب، لتنظيم «منتدى الشباب العالمي» تحت شعار «شباب التسامح: من أجل الاستدامة»، والذي يهدف إلى استكشاف السبل العملية لبناء برامج مستدامة في مختلف المجالات، وتمكين الشباب وتعزيز مساهماتهم من خلال الإبداع والابتكار. وتختتم المكتبة فعالياتها للشهر بحفل موسيقي بالتعاون مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب وبمشاركة مجموعة من المواهب الشابة من جميع أنحاء دولة الإمارات، ضمن سلسلة حفلات المواهب والموسيقى الثقافية التي يتم تنظيمها على مدار العام، وبقيادة مدير الأوركسترا رياض قدسي، حيث يأتي تنظيم هذه السلسلة في إطار حرص مكتبة محمد بن راشد على دعم المواهب الشابة وتعزيز التفاعل الثقافي والفني، وتلبية لتطلعاتهم الأدبية والفنية، إلى جانب إيمانها الكبير بدور الموسيقى وتأثيرها كلغة عالمية توحد الشعوب، وأداة قوية للارتقاء بالذائقة الثقافية والفكرية للمجتمع.