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التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تمدد التسجيل في «سكة للفنون والتصميم» حتى 31 أكتوبر

«دبي للثقافة» تمدد التسجيل في «سكة للفنون والتصميم» حتى 31 أكتوبر
2 أكتوبر 2024 14:15

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، تمديد موعد التسجيل في النسخة الـ 13 من مهرجان «سكة للفنون والتصميم» التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك حتى 31 أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك، بهدف إتاحة الفرصة أمام كافة المبدعين والفنانين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين على أرض الدولة، وفناني الأداء وأصحاب المحال التجارية والطهاة، ومقدمي ورش العمل، للمشاركة في المهرجان بأعمالهم المتنوعة في الفنون التشكيلية والرسم والنحت والتصوير والتصميم والجداريات والوسائط المتعددة وفن الطهي، وغيرها، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، والعروض الموسيقية والسينمائية، والمحادثات والجلسات الحوارية المتنوعة.

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ويشترط على المشاركين في المهرجان الذي سيقام، خلال الفترة من 31 يناير وحتى 9 فبراير 2025، في حي الشندغة التاريخي، تقديم أعمال متنوعة تعكس أفكارهم ورؤاهم وتوجهاتهم الفنية المختلفة، وتبرز ثراء المشهد الفني المحلي، كما يشترط خلال تنفيذهم الأعمال الفنية استخدام مواد صديقة للبيئة، وأن تكون الأعمال أصلية وحديثة، ولم يسبق أن أُنتجت من قبل، أو عُرضت في مهرجانات وفعاليات أخرى.

يذكر أن «دبي للثقافة» تسعى من خلال مهرجان «سكة للفنون والتصميم» الذي يندرج تحت مظلة «موسم دبي الفني» إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بالمواهب الرائدة والناشئة والفنانين الشباب من الإمارات والخليج، تحقيقاً لأهداف رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع.

المصدر: وام
هيئة الثقافة والفنون في دبي
دبي للثقافة
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