"الشارقة للكتاب" تشارك في "الرياض للكتاب"

تشارك هيئة الشارقة للكتاب في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار "الرياض تقرأ" في جامعة الملك سعود ويستمر حتى 5 أكتوبر الحالي.

وأوضح فاضل حسين أحمد نائب مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب المشرف على جناح هيئة الشارقة للكتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب أن مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في معرض الرياض تأتي لنقل صورة ولو مبسطة عن الحراك الثقافي في الإمارات بشكل عام وفي إمارة الشارقة بشكل خاص والالتقاء بالجمهور السعودي والتعرف على إصداراته الأدبية والفكرية والالتقاء كذلك بالناشرين السعوديين وبعض المؤسسات السعودية ودعوتهم للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأضاف أن المشاركة تستهدف إلقاء الضوء على برامج الهيئة المقدمة للناشرين بشكل عام ومنها منحة الترجمة التي تقدم 4000 دولار لكتاب العام و1500 دولار لكتاب الطفل دعمًا غير مسترد حيث تسعى المبادرة لنقل الثقافة العربية إلى الناطقين بلغات أجنبية إلى جانب التعريف بمنحة ترجمان التي تقدم أعلى جوائزها 750 ألف دولار لأفضل كتاب يخدم الثقافة العربية والإسلامية يترجم إلى لغات أجنبية.

وأشار إلى أن جناح هيئة الشارقة يعمل على تعريف المشاركين في معرض الرياض الدولي للكتاب ببرامج الهيئة ويسهل عليهم المشاركة في معرض الشارقة للكتاب ومعالجة ما واجهوه من إشكالات في الدورات السابقة إلى جانب عرض مختلف الإصدارات ومنها المختصة بالأطفال واليافعين وكتب صاحب السمو حاكم الشارقة والكتب التاريخية وإصدارات دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة.