اختتام الدورة الحادية عشرة من «مهرجان المسرحيات القصيرة»

الشارقة (الاتحاد) برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اختتمت أمس الأول في المركز الثقافي لمدينة كلباء، الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرحيات القصيرة، بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في كلباء، وعبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح مدير المهرجان.

ثمّنت لجنة التحكيم برئاسة الدكتورة لمياء أنور (مصر)، وعضوية علي نبيل العامري، وعيسى كايد (الإمارات)، وزيد خليل مصطفى (الأردن)، ونصر الدين عبيدي (تونس)، جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم المسرح والمسرحيين محلياً وعربياً، ورعاية هذا المهرجان الذي يدعم الهواة من مختلف الأعمار، ويعمل على تأهيلهم عبر ورش تدريبية ومحاضرات نظرية على مدى الأعوام الماضية.

وبعد قراءة تقرير وتوصيات اللجنة المحكمة، تم تكريم الفائزين بجوائز الدورة الحادية عشرة من المهرجان، التي شهدت تقديم 12 عرضاً، بواقع ثلاثة عروض في اليوم، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى الأول من الشهر الجاري.

وفاز عرض «أغنية الوداع» نص أنطون تشيخوف، وإخراج طلال قمبر البلوشي، بعدة جوائز، إذ نال جائزة أفضل عرض، وظفر مخرجه بجائزة أفضل إخراج، كما فاز ثلاثة من المشاركين به بجائزة أفضل ممثل، وهم: محمد أنور حمزة، ومنصور ناصر، وخالد فهد.

وفازت سكينة فوزي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية «غير معلن»، ومنحت الجائزة ذاتها للممثلتين وعد طارق عن دورها في «شكسبيريات»، وإيناس عزت عن دورها في «صباح الخير».

أما جائزة السينوغرافيا ففاز بها عرض «الملاذ» لجاسم غريب، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الممثل أمير سعيدي عن دوره في «الضيف»، ونال جائزة الجهد المسرحي المتميز التي قدمها إبراهيم سالم وتمنح لأكثر المشاركين في دورة عناصر العرض المسرحي مواظبةً، المخرج ماسينيسا لبط.

يشار إلى أن مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة أُسس عام 2012، وتنظمه دائرة الثقافة سنوياً في المركز الثقافي بمدينة كلباء، ويهدف إلى اكتشاف وتأهيل وإبراز المواهب المسرحية، وتنشيط الساحة المسرحية في المنطقة الشرقية، وتسبقه دورة عناصر العرض المسرحي التي تشتمل على ثلاث ورشات في التمثيل، والإخراج، والسينوغرافيا.