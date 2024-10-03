الخميس 3 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

إنجاز علمي جديد.. الكشف عن الخريطة الدماغية الأكثر أكتمالاً وتفصيلاً لأي كائن حي على الإطلاق

إنجاز علمي جديد.. الكشف عن الخريطة الدماغية الأكثر أكتمالاً وتفصيلاً لأي كائن حي على الإطلاق
3 أكتوبر 2024 16:07

تمكن فريق من العلماء من إنشاء أكبر خريطة دماغية مفصلة على الإطلاق لأعصاب ذبابة الفاكهة (Drosophila melanogaster)، حيث كشفت هذه الخريطة عن تفاصيل دقيقة لما يقرب من 140,000 خلية عصبية وأكثر من 54.5 مليون مشبك عصبي. قاد المشروع ائتلاف FlyWire، الذي يضم علماء أعصاب من جامعة برينستون. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مجال علم الأعصاب.

 

 


أقرأ أيضاً.. دراسة تكشف عن منطقة في الدماغ مسؤولة عن "الفضول لدى البشر"

 



ووفقاً لمجلة نيتشر العلمية، استغرق تطوير هذه الخريطة أكثر من أربع سنوات باستخدام صور مجهرية إلكترونية عالية الدقة، إلى جانب أدوات الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، احتاج العلماء إلى مراجعة يدوية دقيقة للتأكد من صحة البيانات، بمشاركة متطوعين، حيث تم إجراء أكثر من 3 ملايين تعديل يدوي على الخريطة.

 

أخبار ذات صلة
عبدالله آل حامد يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي مع "دي إن إي جي"
ثاني الزيودي: قيادة الإمارات استشرفت مبكراً القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعي

وتضمنت الاكتشافات المفاجئة تحديد 8,453 نوعًا من الخلايا العصبية، منها 4,581 نوعًا جديدًا، مما يفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي. وكشفت الخريطة عن تداخل غير متوقع بين الدوائر العصبية الحسية، حيث تتلقى الخلايا العصبية إشارات من حواس متعددة، بما في ذلك السمع واللمس إلى جانب الرؤية.

 



تعد هذه الخريطة خطوة كبيرة نحو فهم أكثر تفصيلًا للدماغ، رغم أن العلماء يؤكدون أن هناك الكثير من العمل المستقبلي لفهم كامل وظائف دماغ ذبابة الفاكهة، بما في ذلك دراسة دماغ الذكور لاكتشاف السلوكيات المرتبطة بهم مثل الغناء.

المصدر: وكالات
الأعصاب
الدماغ
حاسة اللمس
الذكاء الاصطناعي
الذكاء
حاسة السمع
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصل القاهرة في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة يصل القاهرة في زيارة عمل
اليوم 18:11
«وام» تفوز بجائزة نشر ثقافة الرياضة المجتمعية
الرياضة
«وام» تفوز بجائزة نشر ثقافة الرياضة المجتمعية
اليوم 18:05
دراسة: الخط الساحلي الأوروبي كان مليئاً بشعاب المحار
الترفيه
دراسة: الخط الساحلي الأوروبي كان مليئاً بشعاب المحار
اليوم 18:03
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بانخفاض درجات الحرارة غدا
اليوم 17:59
سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة أكاديمية الشارقة للنقل البحري
علوم الدار
سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة أكاديمية الشارقة للنقل البحري
اليوم 17:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©