إنجاز علمي جديد.. الكشف عن الخريطة الدماغية الأكثر أكتمالاً وتفصيلاً لأي كائن حي على الإطلاق

تمكن فريق من العلماء من إنشاء أكبر خريطة دماغية مفصلة على الإطلاق لأعصاب ذبابة الفاكهة (Drosophila melanogaster)، حيث كشفت هذه الخريطة عن تفاصيل دقيقة لما يقرب من 140,000 خلية عصبية وأكثر من 54.5 مليون مشبك عصبي. قاد المشروع ائتلاف FlyWire، الذي يضم علماء أعصاب من جامعة برينستون. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مجال علم الأعصاب.







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ووفقاً لمجلة نيتشر العلمية، استغرق تطوير هذه الخريطة أكثر من أربع سنوات باستخدام صور مجهرية إلكترونية عالية الدقة، إلى جانب أدوات الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، احتاج العلماء إلى مراجعة يدوية دقيقة للتأكد من صحة البيانات، بمشاركة متطوعين، حيث تم إجراء أكثر من 3 ملايين تعديل يدوي على الخريطة.





وتضمنت الاكتشافات المفاجئة تحديد 8,453 نوعًا من الخلايا العصبية، منها 4,581 نوعًا جديدًا، مما يفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي. وكشفت الخريطة عن تداخل غير متوقع بين الدوائر العصبية الحسية، حيث تتلقى الخلايا العصبية إشارات من حواس متعددة، بما في ذلك السمع واللمس إلى جانب الرؤية.







تعد هذه الخريطة خطوة كبيرة نحو فهم أكثر تفصيلًا للدماغ، رغم أن العلماء يؤكدون أن هناك الكثير من العمل المستقبلي لفهم كامل وظائف دماغ ذبابة الفاكهة، بما في ذلك دراسة دماغ الذكور لاكتشاف السلوكيات المرتبطة بهم مثل الغناء.