"دبي للثقافة" تكرم 12 مصمماً إماراتياً

كرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" و"ليكول الشرق الأوسط" - مدرسة فنون صياغة المجوهرات - بدعمٍ من "فان كليف أند آربلز".. 12 مصمماً إماراتياً خريجي النسخة الأولى من برنامج "ورشة المواهب"، الهادف إلى توسيع آفاق أصحاب المواهب وصقل خبراتهم في صناعة المجوهرات.

حضر حفل التكريم الذي أقيم أمس في مقر "ليكول الشرق الأوسط" في حي دبي للتصميم، كل من هالة بدري المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وأليساندرو مافي رئيس "فان كليف أند آربلز" الشرق الأوسط والهند، وصوفي كلوديل مديرة "ليكول الشرق الأوسط".

ويأتي البرنامج في سياق جهود "دبي للثقافة" الرامية إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وأكدت هالة بدري، أن دبي نجحت في تعزيز بصمتها على الساحة العالمية ومكانتها وجهة رائدة للتصميم، فهي تعتبر أول مدينة مبدعة في التصميم في الشرق الأوسط ضمن شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة، وتمكنت الإمارة من جذب واستقطاب الطاقات والكوادر الشابة المتميزة في هذا المجال.

ولفتت إلى حرص "دبي للثقافة" على رعاية أصحاب المواهب الإماراتية وتوفير بيئة إبداعية قادرة على دعمهم وتمكينهم، بما يسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأشار أليساندرو مافي، إلى أهمية الشراكة مع دبي للثقافة لدعم جيل جديد من أصحاب المواهب والمبدعين الإماراتيين، عبر برنامج "ورشة المواهب" بهدف تحقيق التميز الإبداعي والمحافظة على إرث الإمارات الثقافي والفني الغني.

وضمن المرحلة الثانية من برنامج "ورشة المواهب" سيحظى أفضل ستة مصممين، بفرصة زيارة العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في برنامج "ليكول" التعليمي الذي سيقام خلال نوفمبر المقبل، وتواصل "ليكول الشرق الأوسط" التزامها بدعم البرامج التعليمية والتركيز على تأثيراتها الاجتماعية، من خلال قيامها بالتبرع بنسبة 100% من عائدات دوراتها وورشها التدريبية، لصالح المشاريع التي تنفذها "دبي للعطاء" لتعليم الأطفال والشباب في البلدان النامية.