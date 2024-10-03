«الثقافة والسياحة» تُطلق نسخة عربية من منصتها التعليمية الإلكترونية

أبوظبي (وام)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، النسخة العربية من منصتها التعليمية الإلكترونية «خبراء حياكم في أبوظبي»، المُصممة خصيصاً لدعم الشركاء في المنظومة السياحية، بما في ذلك وكلاء السفر ومنظمي الرحلات والجولات.

تقدم المنصة الإلكترونية للمتخصصين في هذا القطاع من منطقة الخليج العربي معلومات شاملة حول الإمارة وثقافتها وتراثها العريق وأبرز معالمها وخيارات الإقامة فيها، ويتضمن محتوى البرنامج 9 وحدات تُغطي الجوانب المتنوعة لقطاع السياحة في أبوظبي بما يساعدهم على ابتكار عروض وبرامج جولات في الإمارة تُلبي التطلعات النوعية لعملائهم.

يحصل المشاركون، الذين يجتازون التدريب بنجاح، على شهادة تثبت أنهم خبراء معتمدين في السياحة بأبوظبي، ما يدعم مكانتهم في القطاع عبر منحهم المعرفة والمهارات اللازمة، لتصميم برامج وجولات في أبوظبي مُخصصة وفق متطلبات عملائهم.

وقال عبدالله يوسف مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة «نلتزم بتمكين شركائنا في قطاع السفر والسياحة من أنحاء المنطقة عبر تزويدهم بالأدوات والخبرات العملية والمعرفية لتسليط الضوء على أبوظبي والترويج لها بوصفها وجهة مُتميزة ترحب بالجميع لاكتشاف عروضها المُلهمة ونمضي في التعاون مع شركائنا دفعاً للنمو المستدام لقطاع السياحة في الإمارة وترسيخاً لريادتها في صدارة قائمة أمنيات الزوار الباحثين عن تجارب فريدة وغنية».

يتوفر البرنامج حالياً باللغات العربية والإنجليزية والصينية والألمانية والإيطالية والروسية والفرنسية والهندية، وترتفع لاحقاً إلى 13 لغة لضمان استقطاب الشركاء من مختلف دول العالم.

يمكن للمتخصصين في قطاع السفر والسياحة التسجيل في البرنامج مجاناً على الموقع الإلكتروني experienceabudhabiexperts.com، ومتابعة المحتوى التدريبي في أي وقتٍ ومن أي مكان على هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأنظمة الكمبيوتر المحمول والمكتبي، والاستمتاع بتجربة تعلم مرنة ومريحة.

بينما تشير التوقعات إلى أن السياحة الداخلية والإقليمية تشكل النسبة الأكبر من سوق السفر في عام 2024، توفر أبوظبي باقة من التجارب تتنوع من المنتجعات الفاخرة والشواطئ الخلابة والمواقع التاريخية إلى المهرجانات الثقافية، ما يجعلها الوجهة المفضلة للزوار من مختلف دول المنطقة.

يتماشى إطلاق النسخة العربية من منصة «خبراء حياكم في أبوظبي» مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تهدف إلى زيادة عدد الزوار من نحو 24 مليون زائر في عام 2023 إلى 39.3 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.