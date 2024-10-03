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فائزون بـ «الشارقة للأدب المكتبي» يزورون مركز جمعة الماجد

صورة جماعية للفائزين بالجائزة مع إدارة المركز
3 أكتوبر 2024 23:47

دبي (الاتحاد) 
استقبل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم أمس الأربعاء، وفداً من الفائزين بالدورة الرابعة والعشرين من «جائزة الشارقة للأدب المكتبي»، التي نظمتها إدارة مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب.
وقد ضمَّ الوفد الفائزين بفئة «أفضل بحث»، وهم: الدكتور إبراهيم عبد الهادي، أستاذ علم النفس المساعد بجامعة الإسكندرية، الفائز بالمركز الأول، والدكتور إبراهيم محمد كرثيو، الفائز بالمركز الثاني، والدكتورة إهداء صلاح ناجي، أستاذة المكتبات المساعدة بجامعة القاهرة، الفائزة بالمركز الثالث.
كان في استقبال الوفد الدكتور محمد كامل جاد، المدير العام للمركز، وشيخة عبد الله المطيري، رئيسة قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة، ورياض طاهر، رئيس قسم المعالجة الفنية، وأنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة في المركز.
وقد رحَّب المدير العام للمركز بالضيوف، وتحدث معهم عن الدور الذي يقوم به المركز في حفظ التراث الإنساني، ثم قام الوفد بجولة في أقسام المركز، بدأت من معرض «مسيرة العطاء» وخُتمت في قسم المخطوطات.
وفي ختام الزيارة، شكر الوفد المركز على حسن الاستقبال، كما أهدى المركز للضيوف كتباً من إصداراته.

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فائزون بـ «الشارقة للأدب المكتبي» يزورون مركز جمعة الماجد
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