«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في «معرض الفَرس» بالمغرب

المغرب (الاتحاد)

يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية ضمن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، في معرض الفَرس بمدينة الجديدة في المملكة المغربية، من خلال معرض للصور التاريخية والأفلام الوثائقية، التي تؤكد العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، واهتمام القيادة الرشيدة بالخيول العربية، بالإضافة إلى مكتبة تضم إصدارات مميزة بعدة لغات.

وقال حمد الكتبي، مشرف ركن الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن المشاركة في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرض الفَرس تتضمن بانوراما متميزة من العناصر التي تعرض للمرة الأولى، والتي تصطحب زوار المعرض في رحلة ممتعة من خلال مجموعة مختارة بعناية فائقة لصور وفيديوهات تجسد العلاقات التاريخية لدولة الإمارات والمملكة المغربية، والروابط المتينة التي تجمع القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، والتي بدأت في عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وأخيه الملك الحسن الثاني رحمه الله، والتي امتدت إلى يومنا هذا بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وأخيه جلالة الملك محمد الخامس، حفظهما الله.

وأضاف الكتبي أن ركن الأرشيف والمكتبة الوطنية يقدم عدة فيديوهات توثق مواضيع متنوعة مرتبطة بالتراث الإماراتي والخيل العربي الموجود في الإمارات، إلى جانب لقطات توضح مدى أهمية الخيل للإمارات وقيادتها الرشيدة.

يمكن للزائر أيضاً الاطلاع على صور توثق تاريخ العلاقات الإماراتية المغربية، واهتمام قادة دولة الإمارات العربية المتحدة بالخيول والفروسية، مع عرض مجموعة من المؤلفات والإصدارات الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية.

يشار إلى أن جناح دولة الإمارات، الذي تشارك فيه عدة جهات إماراتية بالمعرض، يقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية.