الجمعة 4 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في «معرض الفَرس» بالمغرب

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في «معرض الفَرس» بالمغرب
4 أكتوبر 2024 21:02

المغرب (الاتحاد)
يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية ضمن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، في معرض الفَرس بمدينة الجديدة في المملكة المغربية، من خلال معرض للصور التاريخية والأفلام الوثائقية، التي تؤكد العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، واهتمام القيادة الرشيدة بالخيول العربية، بالإضافة إلى مكتبة تضم إصدارات مميزة بعدة لغات.

وقال حمد الكتبي، مشرف ركن الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن المشاركة في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرض الفَرس تتضمن بانوراما متميزة من العناصر التي تعرض للمرة الأولى، والتي تصطحب زوار المعرض في رحلة ممتعة من خلال مجموعة مختارة بعناية فائقة لصور وفيديوهات تجسد العلاقات التاريخية لدولة الإمارات والمملكة المغربية، والروابط المتينة التي تجمع القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، والتي بدأت في عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وأخيه الملك الحسن الثاني رحمه الله، والتي امتدت إلى يومنا هذا بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وأخيه جلالة الملك محمد الخامس، حفظهما الله.

أخبار ذات صلة
مستلزمات «الخيل» الإماراتية تبهر المغاربة
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظّم دورة في «إجراءات تحويل الوثائق»

وأضاف الكتبي أن ركن الأرشيف والمكتبة الوطنية يقدم عدة فيديوهات توثق مواضيع متنوعة مرتبطة بالتراث الإماراتي والخيل العربي الموجود في الإمارات، إلى جانب لقطات توضح مدى أهمية الخيل للإمارات وقيادتها الرشيدة.

يمكن للزائر أيضاً الاطلاع على صور توثق تاريخ العلاقات الإماراتية المغربية، واهتمام قادة دولة الإمارات العربية المتحدة بالخيول والفروسية، مع عرض مجموعة من المؤلفات والإصدارات الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية.
يشار إلى أن جناح دولة الإمارات، الذي تشارك فيه عدة جهات إماراتية بالمعرض، يقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
المغرب
آخر الأخبار
رئيس الدولة ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية و تطورات المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
اليوم 17:42
صورة جماعية خلال الزيارة
التعليم والمعرفة
وفد من «السياحة والثقافة أبوظبي» يزور مركز جمعة الماجد
اليوم 21:08
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في «معرض الفَرس» بالمغرب
التعليم والمعرفة
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في «معرض الفَرس» بالمغرب
اليوم 21:02
روبوت
الترفيه
الذكاء الاصطناعي.. هل سينافس البشر على الجوائز؟
اليوم 20:44
حصاد متميز لبناء الأجسام في «عالمية الفجيرة»
الرياضة
حصاد متميز لبناء الأجسام في «عالمية الفجيرة»
اليوم 20:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©