وفد من «السياحة والثقافة أبوظبي» يزور مركز جمعة الماجد

دبي (الاتحاد)

زار وفد من دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، أمس الخميس، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بهدف التعرف على ما يقدمه المركز من خدمات وأنشطة، وما يحتويه من مقتنيات ثمينة، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون المشترك بين الدائرة والمركز في مجالات عدة، منها تبادل الإصدارات، والخبرات، والدورات.

ضمَّ الوفد عدداً من موظفي قطاع المكتبات الذين يعملون في وحدات الفهرسة والتصنيف، والمخطوطات، والإهداء والتبادل، والتزويد، وقد كان في استقبالهم الدكتور محمد كامل جاد، المدير العام للمركز، ورياض طاهر، رئيس قسم المعالجة الفنية، وأنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة في المركز.

جانب من الجولة في أقسام المركز

بدأت الزيارة بعرض فيلم تعريفي عن المركز ومقتنياته، ثم تحدث الدكتور محمد كامل عن نشأة المركز وأهدافه وأنشطته التي ينفذها في مختلف أنحاء العالم.

وتم خلال اللقاء طرح العديد من الاستفسارات والأسئلة من طرف الوفد الزائر حول المعايير المتبعة في نظام فهرسة المخطوطات، وتنمية مقتنيات مكتبة المركز من خلال قسم التزويد، ونظام الإهداء والتبادل.

ثم قام الوفد بجولة في أقسام المركز شملت معرض مسيرة العطاء، وقاعة المستفيدين، والمكتبات الخاصة، والمعمل الرقمي، حيث اطلع الوفد هناك على طرق تحويل الكتب إلى مواد رقمية، كما زاروا قسم المعالجة الفنية وخُتمت الجولة في قسم المخطوطات.

في نهاية الزيارة، عبّر الوفد عن إعجابه بالدور الرائد الذي يقوم به المركز في حفظ التراث الإنساني، وتبادل الطرفان إصدارات الكتب.