إطلاق برنامج تدريبي مكثف ضمن صندوق «انشر»

الشارقة (الاتحاد)

في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لترسيخ اقتصاد المعرفة، أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن اختيار 26 ناشراً من 140 مرشحاً للمشاركة في البرنامج التدريبي التابع لصندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، الذي أطلقته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، بقيمة 10 ملايين درهم، بهدف دعم منظومة النشر، وتمكين الناشرين، وتزويدهم بالأدوات والرؤى الأساسية اللازمة للنجاح في هذه الصناعة الإبداعية.

يخضع المرشحون خلال الفترة من 5 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2024، لتدريب مكثف يغطي جوانب رئيسة في قطاع النشر، مع فرص للتواصل مع خبراء بارزين، ويتوّج البرنامج بحضورهم «مؤتمر الناشرين» في الثالث والرابع من نوفمبر، حيث يطلعون على قصص نجاح ناشرين من الإمارات، السعودية، مصر، ولبنان.



ثلاثة مسارات

ويتضمن الصندوق، الذي تتم إدارته من خلال «هيئة الشارقة للكتاب» بالشراكة الاستراتيجية مع «جمعية الناشرين الإماراتيين» و«المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، ثلاثة مسارات، هي، «الإطلاق» و«النمو» و«الابتكار»، حيث تم تصميم كل مسار لدعم الناشرين في مراحل مختلفة من رحلتهم.

ويُعد مسار «الإطلاق»، الذي يحظى برعاية «غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، الخطوة الأولى للناشرين الطامحين، ويستهدف ضمان استعداد المشاركين لإطلاق مشاريع نشر ناجحة، وسيتم خلاله تقديم دعم إضافي لهم، يشمل فرصة الوصول إلى المساعدة المالية، والتسويق، وتأمين مساحة مكتبية وتراخيص في «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر».



أسس راسخة

وأعربت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، عن سعادتها بانطلاقة المرحلة الأولى من الصندوق، قائلة «نشهد اليوم اختيار أول دفعة من الناشرين للمشاركة في أول مسار من مسارات صندوق «انشر»، وهو مسار «الإطلاق»، فهذا البرنامج يقدم فرصاً وأصواتاً جديدة في عالم النشر، تماشياً مع رؤية الشارقة لحشد منظومة مستدامة ومزدهرة للمواهب الإبداعية».

وأضافت: «نرسي من خلال الصندوق أسساً راسخة لنمو صناعة النشر على المدى الطويل من خلال تمكين الناشرين الناشئين وتوفير الأدوات والموارد والتوجيهات الصحيحة لهم، وأنا واثقة بأن تأثير هذه المبادرة لن يقتصر على قصص النجاح الشخصية فحسب، وإنما يسهم في إحداث تغيير إيجابي أوسع في مشهد النشر بدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».



بيئة داعمة

من جانبه، أكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، دور الهيئة في تعزيز هذه المبادرة، وقال «تلتزم هيئة الشارقة للكتاب بتوفير بيئة داعمة للمواهب الناشئة، ودعم الجيل القادم من الناشرين من خلال صندوق (انشر)، وتلبية احتياجاتهم في الحصول على كافة فرص النمو والنجاح، ويشكل هذا البرنامج التدريبي شهادة حية على هذا الالتزام، مما يسهم في تعزيز مكانة الشارقة مركزاً رائداً للابتكار في صناعة النشر».



نمو مستدام

بدوره، أشار عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى التزام الغرفة بدعم القطاعات الاقتصادية في الشارقة، لاسيما صناعة النشر، من خلال دعم صندوق «انشر»، مؤكداً أن هذا الدعم يتماشى مع رؤية الغرفة لتعزيز اقتصاد المعرفة وترسيخ مكانة الشارقة كمركز ثقافي رائد في المنطقة، مشدداً على أن دعم الصندوق يعزز دور الغرفة كشريك استراتيجي في تعزيز النمو المستدام، وتوسيع سوق النشر في دولة الإمارات، وتشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرة التنافسية.



منارة للإبداع

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «منذ أن أسست الشيخة بدور القاسمي جمعية الناشرين عام 2009، انصبّت الجهود في تمكين الناشر الإماراتي ودعم تطور صناعة النشر في الدولة، ومن شأن مسار (الإطلاق) أن يدعم الناشرين الناشئين بالمعرفة والموارد التي يحتاجونها، لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تنعكس إيجاباً على صناعة النشر في دولة الإمارات، وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمنارة للإبداع والتنمية المستدامة في مشهد النشر العالمي».



تأثير إيجابي

قالت إيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب: «يجمع مسار (الإطلاق) بين خبراء من مختلف مجالات صناعة النشر، ويمنح المشاركين معارف شاملة في هذا المجال، ويزودهم بالمهارات العملية لإحداث التأثير الإيجابي المنشود، والتنافس على نطاق عالمي، وقد اختار صندوق (انشر) ضمن مسار (الإطلاق) 26 شخصاً موهوباً من المواطنين والمقيمين للمشاركة».



منح وتراخيص

بعد جلسات التدريب وحضورهم فعاليات مؤتمر الناشرين، يشارك المتدربون في «معرض الشارقة الدولي للكتاب» الذي يقام في الفترة 6 - 17 نوفمبر، لتطبيق ما تعلموه عملياً واستعراض المهارات الجديدة التي اكتسبوها، حيث يختتم البرنامج التدريبي بعروض تقديمية في 12 نوفمبر، يعرض المشاركون فيها معارفهم ويتنافسون على المنح، والتراخيص، ومساحات المكاتب في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر.