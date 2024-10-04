مقتل العشرات خلال مجزرة ارتكبتها عصابة في هايتي

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن عصابة في هايتي نفّذت هجوما أسفر عن مقتل 70 شخصا على الأقل.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية، في بيان، إن "أعضاء في عصابة +غران غريف+ مزودين ببنادق آلية، أطلقوا النار على الناس، وقتلوا 70 شخصا على الأقل بينهم نحو عشر نساء وثلاثة رضّع".

وأضافت "أصيب 16 شخصا على الأقل بجروح خطرة من بينهم اثنان من أفراد العصابة أصيبا خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الهايتية".

وقالت إن أفراد العصابة يشتبه في أنهم "أضرموا النار في 45 منزلا و34 مركبة على الأقل" ما أجبر السكان على الفرار.

زعيم عصابة في هايتي يطلق النار

وارتُكبت المذبحة في "بون سوندي"، وهي منطقة محلية في مقاطعة "أرتيبونيت" تقع على الطريق الذي يربط العاصمة بور أو برنس بكاب هايتيان.

وتابعت المفوضية "من المهم أن تجري السلطات تحقيقا سريعا وشاملا في هذا الهجوم، وأن تحاسب المسؤولين عنه وأن تضمن تعويضات للضحايا وعائلاتهم".

والأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن 3661 شخصا على الأقل قضوا منذ يناير في هايتي حيث يستشري عنف العصابات.

وتعيش هايتي حالة من الفوضى مع سيطرة العصابات على العاصمة بور أو برنس وانهيار النظامين الأمني والصحي.