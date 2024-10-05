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إعلان تفاصيل «الشارقة للكتاب» و«مؤتمر الناشرين»

إعلان تفاصيل «الشارقة للكتاب» و«مؤتمر الناشرين»
6 أكتوبر 2024 01:21

الشارقة (الاتحاد)

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تنظم «هيئة الشارقة للكتاب»، غداً، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، التي تقام في الفترة 6 - 17 نوفمبر المقبل بـ«مركز إكسبو الشارقة» تحت شعار «هكذا نبدأ»، والدورة الـ14 من «مؤتمر الناشرين» التي تقام بين 3 و5 نوفمبر.
كما يكشف المؤتمر عن قائمة ضيوف المعرض وأجندة فعالياته التي تحتفي هذا العام بالمملكة المغربية، ضيف شرف دورة المهرجان، بالإضافة إلى «مؤتمر المكتبات» و«منحة الترجمة» و«جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب» 2024.
كما يعلن المؤتمر عن «مؤتمر الناشرين» الذي يناقش واقع صناعة النشر والتحديات التي تواجهها، مع الإعلان عن الفائزين بـ«جائزة الشارقة لحقوق النشر».

هيئة الشارقة للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
إكسبو الشارقة
مؤتمر الناشرين
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