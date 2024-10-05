«ملتقى المكتبات الإماراتية» الأول 9 أكتوبر

الشارقة (الاتحاد)

تنظم جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات فعاليات «ملتقى المكتبات الإماراتية الأول» في مقر هيئة الشارقة للكتاب يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز دور المكتبات في نشر الثقافة والمعرفة واستكشاف آفاق جديدة في التحول الرقمي والإبداع.

يشارك في هذا الحدث البارز عدد من الخبراء المحليين والدوليين في مجال المكتبات والمعلومات، لتبادل الرؤى والخبرات حول أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي، ويتضمن الملتقى العديد من الجلسات الحوارية التي تناقش مواضيع مهمة مثل حماية التراث الثقافي والمحتوى الإبداعي، وتحديات المكتبات في المجتمعات الذكية، بالإضافة إلى استعراض التجارب الرقمية في المكتبات ومؤسسات المعلومات.

ويتضمن الملتقى معرضاً للمخطوطات يُظهر روائع التراث الثقافي، بالإضافة إلى معرض مصاحب يتيح للجهات المشاركة عرض خدماتها ومشاريعها المبتكرة، مما يشكل فرصة للقاءات وتبادل الأفكار بين العاملين في هذا القطاع، ومشاركة أحدث الابتكارات والحلول.

وأكد فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، أهمية هذا الملتقى، قائلاً «ملتقى المكتبات الإماراتية الأول يعكس التزامنا العميق بدعم وتطوير المكتبات كمراكز للمعرفة والثقافة، خاصة في ظل التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، نحن نسعى من خلال هذا الملتقى إلى توفير منصة تجمع الخبراء والممارسين، لطرح الأفكار الجديدة ومناقشة الاستراتيجيات الفعالة التي تضمن استدامة المكتبات وتطورها بما يخدم المجتمع الإماراتي ويعزز دوره كحاضنة للثقافة والإبداع».

وأضاف المعمري «نأمل أن يسهم هذا الملتقى في تحفيز الابتكار في هذا القطاع، ويكون نقطة انطلاق لمبادرات مستقبلية تتناول التحديات التي تواجه المكتبات حالياً، وتسعى لتعزيز التعاون والشراكات بين مختلف الجهات المعنية، مع تسليط الضوء على الدور المحوري للمكتبات في بناء مجتمعات مستدامة ومبتكرة».

يأتي هذا الملتقى ضمن جهود جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات لتعزيز دور المكتبات في المجتمع الإماراتي، والعمل على تطوير خدماتها بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، وتكون للمشاركين فرصة كبيرة للتفاعل والمساهمة في بناء مستقبل واعد لمجال المكتبات والمعلومات، في أجواء تجمع بين المعرفة والابتكار.