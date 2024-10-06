«تريندز» يختتم مشاركته في «الرياض الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أمس، مشاركته في النسخة الجديدة من معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، الذي نظمته هيئة الأدب والنشر والترجمة في حرم جامعة الملك سعود بالرياض.

تُعد مشاركة «تريندز» في المعرض الرابعة على التوالي، حيث شارك بجناح معرفي استثنائي ضم مئات العناوين من الإصدارات العلمية والسلاسل المعرفية القيّمة، التي غطت العديد من المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والسياسية، ما أثرى تجربة زوار المعرض بجرعة فكرية وثقافية فريدة. وشهد جناح المركز توافد أعداد كبيرة من مختلف فئات وشرائح الزوار، منهم وفود دبلوماسية ومسؤولون وأكاديميون وباحثون ومفكرون ومثقفون، حيث أبدوا إعجابهم بمستوى الإصدارات والسلاسل العلمية القيمة التي ضمها الجناح.

حوار فكري

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مشاركة «تريندز» جاءت بهدف دعم الحوار الفكري والثقافي والمعرفي على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز جسور التواصل والتفاعل العلمي والمعرفي بين مراكز البحوث والمؤسسات الفكرية والثقافية ودور النشر العالمية.

وذكر العلي أن استراتيجية «تريندز» العالمية تعمل على إثراء الساحة الثقافية بإصدارات نوعية، من خلال المشاركة الدورية في أهم معارض الكتب.

انفتاح ثقافي

من جانبها، ذكرت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض في «تريندز»، أن مشاركة المركز في المعرض للعام الرابع على التوالي، استهدفت الانفتاح على مختلف المؤسسات الثقافية ودور النشر الإقليمية والدولية ومراكز الفكر العالمية، كما عززت أوجه التعاون والشراكة مع هذه الجهات في المجالات التي تخدم البحث العلمي، وتساهم في نشر الثقافة والمعرفة وزيادة الوعي المجتمعي.

مكتبة «فهد الوطنية»

تعرّف فريق «تريندز» البحثي المشارك في المعرض، على ما تزخر به مكتبة الملك فهد الوطنية من أمهات الكتب والمخطوطات التاريخية والمراجع العلمية، وآلاف العناوين الثقافية والمعرفية، كما بحث الفريق مع مسؤولي المكتبة أوجه التعاون المستقبلية الداعمة للعلم والمعرفة، وأهدى المكتبة مئات من أحدث إصدارات «تريندز».