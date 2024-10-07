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التعليم والمعرفة

«العويس الثقافية».. «قلوب ملونة.. أنامل بريشة الأمل»

«العويس الثقافية».. «قلوب ملونة.. أنامل بريشة الأمل»
8 أكتوبر 2024 00:51

دبي (الاتحاد)

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية غداً الأربعاء، معرضاً فنياً لأكثر من 118 لوحة بعنوان «قلوب ملونة.. أنامل بريشة الأمل»، رسمها أطفال من أصحاب الهمم إلى جانب أطفال أسوياء بالتعاون مع مركز «اقرأ واستمتع»، حيث تفتتح المعرض الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم الرئيس الفخري للمركز.
ويقدم المعرض (118) عملاً فنياً بمشاركة (140) طالباً وطالبة من أصحاب الهمم والأسوياء، من (7) مدارس موزعة على مختلف إمارات الدولة، وبإشراف (8) فنانين ومعلمين، وتتنوع اللوحات في مستوياتها الفنية بين رسوم الطبيعة بألوانها الزاهية وبين رسومات بريئة معبرة عن أحلام وطموحات عالم الطفولة الغني، وصولاً إلى أعمال مركبة تستخدم أدوات غير تقليدية في التعبير عن الفكرة. 

مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
الإمارات
مؤسسة العويس الثقافية
دبي
مؤسسة سلطان العويس الثقافية
أصحاب الهمم
شمسة بنت حشر
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