«الشارقة للكتاب» يجمع 2500 ناشر من 112 دولة

الشارقة (الاتحاد)

كشفت هيئة الشارقة للكتاب، أن الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تستضيف أكثر من 2500 ناشر وعارض من 112 دولة عربية وأجنبية، يحتفون بالتنوع الثقافي العالمي، خلال الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، في الوقت الذي يجمع المعرض 400 مؤلف يوقعون كتبهم الجديدة، من بينهم نخبة من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب، كما تشهد دورة هذا العام من المعرض تنظيم 1.357 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 250 ضيفاً من 63 دولة، وتستهدف جميع الأعمار من مختلف الاهتمامات.

يحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يرفع هذا العام شعار «هكذا نبدأ»، بالمملكة المغربية ضيف شرف دورته الجديدة، بهدف تسليط الضوء على المشهد المعرفي والثقافي في قطاعات الأدب والفنون المغربية، كما يقدم المعرض 600 ورشة عمل لمختلف الفئات العمرية.

جاء الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ43 من المعرض والفعاليات المصاحبة، خلال مؤتمر صحفي أقيم في مقر هيئة الشارقة للكتاب، وتحدث خلاله أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للهيئة، وأحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وغيرهم، وبحضور جمع من الصحفيين وممثلي الوسائل الإعلامية.



ركيزة التنمية

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أكد أحمد بن ركاض العامري، أن الشارقة اختارت دوماً أن تكون حاضرةً بقوة في حقول الثقافة والأدب والعلوم، تدفع بقطاعات الإبداع والمعرفة إلى محطات جديدة، ليكون البنيان المعرفي ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال العامري: «عشنا وإياكم تجارب ومنجزات إمارة الشارقة، التي أكدت رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن الكتاب أصل كل شيء، وأنه الأمين على منجزات الشعوب وحكاياتها ورفيق مسيرتها، وبناء عليه نستعد لرحلتنا السنوية في رحاب معرض الشارقة الدولي للكتاب لنقول: هكذا نبدأ».

وأضاف: «بفضل الفكر العميق لصاحب السمو حاكم الشارقة، أصبحت الشارقة اليوم مركزاً للثقافات، وجسراً يجمع بلدان العالم، ووجهة عالمية للمعرفة والإبداع، ونحن نواصل مسيرتنا برؤية متجددة، بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير صناعة النشر محلياً وعالمياً، وتحقيق نقلة نوعية في مكانة الكتاب العربي».



تغطية مباشرة

بدوره، أكد محمد حسن خلف، أن هناك خطة متكاملة تشمل بث حفل الافتتاح، وبرامج متنوعة على قنوات وإذاعات الشارقة العربية والأجنبية، بالإضافة إلى تغطية مباشرة عبر منصة مرايا والإعلام الرقمي، الذي يواكب فعاليات المعرض لحظة بلحظة».



مشاركة مغربية

وفي كلمته، خلال المؤتمر الصحفي، قال أحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة «يعد حلول المغرب في الدورة الثالثة والأربعين من «الشارقة للكتاب» حدثاً ثقافياً بارزاً، نظراً لمكانته المرموقة، ولذلك قامت وزارة الثقافة المغربية بالاستعداد لمشاركة متميزة بهدف ترك بصمة إيجابية وإبراز الكتاب كأحد أوعية الثقافة المغربية بما يستحقه من حضور».



«مؤتمر المكتبات»

وخلال فعاليات المعرض، تنطلق أعمال الدورة الحادية عشرة من مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأميركية، يومي 9 و10 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 400 مشارك تحت عنوان «دمج الذكاء الاصطناعي في خدمات المكتبات وتعزيز المعرفة بأساسيات الذكاء الاصطناعي».



500 فعالية ثقافية

تتوزع دور النشر المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب على 835 دارَ نشرٍ عربية، و264 دار نشر أجنبية، وتتصدر قائمة المشاركات عربياً دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 234 ناشراً، تليها جمهورية مصر العربية بـ 172 ناشراً، ثم الجمهورية اللبنانية بـ 88 ناشراً، تليها سوريا بـ 58 ناشراً، فيما تمثلت أبرز المشاركات الأجنبية بالمملكة المتحدة بـ 81 ناشراً، ثم الهند بـ 52 ناشراً.

كما يستضيف المعرض نخبة من كبار الأدباء والمفكرين والمثقفين والفنانين، إذ يجمع 134 ضيفاً عربياً ودولياً من 32 دولة للمشاركة في 500 فعالية ثقافية، وتتضمن قائمة المشاركين 49 ضيفاً عالمياً من 14 دولة، و45 ضيفاً عربياً من 17 دولة، إلى جانب 40 متحدثاً إماراتياً.