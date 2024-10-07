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التعليم والمعرفة

فنون تراثية وصناعات يدوية بـ«الإمارات الثقافي» في اليابان

جانب من فعاليات مهرجان الإمارات الثقافي في اليابان
7 أكتوبر 2024 22:32

طوكيو (وام)
تضمن «مهرجان الإمارات الثقافي 2024» الذي نظمته سفَارة الدولة في طوكيو، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأقيم في منطقة "روبونغي" بمركز العاصمة اليابانية، فعاليات ثقافية وعروضاً تراثية وصناعات يدوية، جذبت الجمهور الياباني والمقيمين الذين اطلعوا على كنوز المعرفة والثقافة والتراث التاريخي الإماراتي.
في افتتاح المهرجان الذي استمر لمدة يومين، رحب شهاب الفهيم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان بالحضور.
وقال إن هذا اللقاء يعزز الروابط الإماراتية اليابانية على المستوى الثقافي لتضيف بعداً جديداً إلى علاقات البلدين المتميزة في مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والطاقة.
تضمن المهرجان عروضاً غنائية فلكلورية، وصوراً ومعروضات تتعلق بصيد المحار وصناعة اللؤلؤ وتاريخهما عبر العصور. كما شملت الفعاليات استعراض تجربة الواقع الافتراضي والتعاون في مجال الفضاء بين دولة الإمارات واليابان.
واستمتع الحضور بجميع الفعاليات واطلعوا على الصناعات الحرفية وفنون نقش الحناء، كما جرى تقديم مأكولات من المطبخ الإماراتي، وقد حضر افتتاح المهرجان عدد من السفراء المعتمدين لدى طوكيو ومسؤولين يابانيين.

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