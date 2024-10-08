«الشارقة للمتاحف».. تحتفي بـ«الأسبوع العالمي للفضاء»

الشارقة (الاتحاد)

تشارك هيئة الشارقة للمتاحف في أكبر حدث عالمي متخصص للفضاء، وهو «الأسبوع العالمي للفضاء»، والمقرر انعقاده في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري، تحت شعار «الفضاء وتغير المناخ»؛ بهدف توعية الجمهور بأحدث التطورات في مجال الفضاء وعلم الفلك، وعلاقته بتحسين المناخ، مع تسليط الضوء على الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في هذا المجال.

وتطلق «الهيئة» في متحف الشارقة العلمي مجموعة من الفعاليات المجتمعية والتعليمية، تشمل محاضرات وورش عمل ورصد فلكي، وعروض في القبة السماوية، فيما تشارك نورا المطروشي أول رائدة فضاء إماراتية، بإلقاء خطاب ملهمٍ للطلبة خلال محاضرة ينظمها مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتنفذ هيئة الشارقة للمتاحف بالتعاون مع عدد من المؤسسات فعاليات وأنشطة فريدة، تتضمن محاضرات يقدمها مركز الفلك الدولي، فيما تقدم جمعية الإمارات للفلك معرضاً حصرياً للصور الفلكية، كما يقدم مركز محمد بن راشد للفضاء محاضرة تعليمية، فيما تساهم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة بتقديم محاضرات يشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين، إضافة إلى عروض جديدة في القبة السماوية، وورش عمل مبتكرة كورشة التصوير الفلكي الهادفة إلى توفير تجارب تعليمية عملية للزوار من جميع الأعمار، كما توفر الفعالية منصة للمشاركين للتعرف على الروابط بين استكشاف الفضاء وتغير المناخ، مع الاحتفاء بالإنجازات والجهود المستمرة لدولة الإمارات في علوم الفضاء.

وتماشياً مع الحدث العالمي ستقام أيضاً فعالية «الفضاء وتغير المناخ» في متحف الشارقة العلمي يومي 9 و10 أكتوبر، ويومي 11 و12 أكتوبر الجاري.

وتدعو هيئة الشارقة للمتاحف الجمهور إلى التفاعل مع الحدث الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء في مجال علم الفلك وعلوم الفضاء، وزيادة معارفهم.

جدير بالذكر أن أسبوع الفضاء العالمي هو احتفال دولي بالعلوم والتكنولوجيا ومساهمتهما في تحسين الحياة على كوكب الأرض، ويهدف إلى توفير تأثير فريد في التوعية والتعليم في مجال الفضاء، وإثارة اهتمام الأجيال الناشئة والشباب بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.