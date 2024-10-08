الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشارقة للمتاحف».. تحتفي بـ«الأسبوع العالمي للفضاء»

«الشارقة للمتاحف».. تحتفي بـ«الأسبوع العالمي للفضاء»
8 أكتوبر 2024 21:12

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يلتقي رئيس مجلس الوزراء الكويتي
حمدان بن محمد يبحث مع ولي عهد الكويت آفاق النهوض بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين

تشارك هيئة الشارقة للمتاحف في أكبر حدث عالمي متخصص للفضاء، وهو «الأسبوع العالمي للفضاء»، والمقرر انعقاده في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري، تحت شعار «الفضاء وتغير المناخ»؛ بهدف توعية الجمهور بأحدث التطورات في مجال الفضاء وعلم الفلك، وعلاقته بتحسين المناخ، مع تسليط الضوء على الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في هذا المجال.
وتطلق «الهيئة» في متحف الشارقة العلمي مجموعة من الفعاليات المجتمعية والتعليمية، تشمل محاضرات وورش عمل ورصد فلكي، وعروض في القبة السماوية، فيما تشارك نورا المطروشي أول رائدة فضاء إماراتية، بإلقاء خطاب ملهمٍ للطلبة خلال محاضرة ينظمها مركز محمد بن راشد للفضاء.
 وتنفذ هيئة الشارقة للمتاحف بالتعاون مع عدد من المؤسسات فعاليات وأنشطة فريدة، تتضمن محاضرات يقدمها مركز الفلك الدولي، فيما تقدم جمعية الإمارات للفلك معرضاً حصرياً للصور الفلكية، كما يقدم مركز محمد بن راشد للفضاء محاضرة تعليمية، فيما تساهم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة بتقديم محاضرات يشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين، إضافة إلى عروض جديدة في القبة السماوية، وورش عمل مبتكرة كورشة التصوير الفلكي الهادفة إلى توفير تجارب تعليمية عملية للزوار من جميع الأعمار، كما توفر الفعالية منصة للمشاركين للتعرف على الروابط بين استكشاف الفضاء وتغير المناخ، مع الاحتفاء بالإنجازات والجهود المستمرة لدولة الإمارات في علوم الفضاء.
وتماشياً مع الحدث العالمي ستقام أيضاً فعالية «الفضاء وتغير المناخ» في متحف الشارقة العلمي يومي 9 و10 أكتوبر، ويومي 11 و12 أكتوبر الجاري.
وتدعو هيئة الشارقة للمتاحف الجمهور إلى التفاعل مع الحدث الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء في مجال علم الفلك وعلوم الفضاء، وزيادة معارفهم.
جدير بالذكر أن أسبوع الفضاء العالمي هو احتفال دولي بالعلوم والتكنولوجيا ومساهمتهما في تحسين الحياة على كوكب الأرض، ويهدف إلى توفير تأثير فريد في التوعية والتعليم في مجال الفضاء، وإثارة اهتمام الأجيال الناشئة والشباب بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

الفضاء
الإمارات
الشارقة
هيئة الشارقة للمتاحف
الفلك
التغير المناخي
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية أوكرانيا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية أوكرانيا
اليوم 23:25
وزارة الثقافة وجمعية الصحفيين تبحثان استدامة التراث والفنون
التعليم والمعرفة
وزارة الثقافة وجمعية الصحفيين تبحثان استدامة التراث والفنون
اليوم 22:29
«العين كنوز الحضارة».. إضاءة على معالم المدينة التراثية
التعليم والمعرفة
«العين كنوز الحضارة».. إضاءة على معالم المدينة التراثية
اليوم 22:28
ذياب بن محمد بن زايد يفتتح الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يفتتح الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية
اليوم 22:06
حمدان بن محمد يغادر الكويت في ختام زيارة رسمية
علوم الدار
حمدان بن محمد يغادر الكويت في ختام زيارة رسمية
اليوم 22:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©