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التعليم والمعرفة

«العين كنوز الحضارة».. إضاءة على معالم المدينة التراثية

«العين كنوز الحضارة».. إضاءة على معالم المدينة التراثية
8 أكتوبر 2024 22:28

هويدا الحسن (العين)

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بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي فعالية ثقافية بالتعاون مع واحة العين وبيت محمد بن خليفة، ضمن مشروع «إرث زايد»، تحت شعار «العين: كنوز الحضارة» الذي استهدف المشاركين في المؤتمر الدولي للتعليم والذي نظمته جامعة أبوظبي في مدينة العين.
تأتي استضافة هذا الوفد ضمن إطار اتفاقية التعاون بين مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان وجامعة أبوظبي. 
بدأت الجولة بزيارة واحة العين التراثية، التي تضم أنواعاً متعددة من النخيل، إلى جانب أشجار الفاكهة، التي تُعد واحدة من أقدم الواحات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشتهر بنظام الأفلاج التقليدي الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين، ويُستخدم في توزيع المياه لري الحقول.
واستقبلت إدارة واحة العين الوفد، ضمن جولة تعريفية برفقة المسؤولين عن الواحة، الذين شرحوا تاريخها العريق وطرق الزراعة التقليدية المستخدمة فيها، كما زار الوفد المركز البيئي الذي يقدم معلومات عن البيئة الطبيعية في المنطقة وأهمية الحفاظ عليها.
عقب ذلك توجه الوفد لزيارة بيت محمد بن خليفة، وهو معلم تاريخي بارز في مدينة العين، يعكس جزءاً من التراث الثقافي والمعماري للمدينة بتاريخها العريق.
وقد رحبت إدارة بيت محمد بن خليفة بالوفد، في حين رافقهم الدليل الإرشادي في جولة تعريفية بمختلف أرجاء البيت، وتعرفوا على ممارسات الحياة الإماراتية التقليدية.
واختتمت الجولة بورشة عمل قدمها فريق مدرسة القهوة والسنع من مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، حيث تعرف الوفد على طقوس إعداد القهوة العربية والسنع الإماراتي، الذي يعكس قيم الضيافة والكرم المتجذرة في المجتمع الإماراتي، والتي تضمنت تقديم القهوة العربية والتمور والأكلات الشعبية الإماراتية.

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