الإمارات تشارك بمعرض العمارة في بينالي البندقية 2025

أبوظبي (وام)

أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعيين المهندسة الإماراتية عزة أبوعلم الأستاذة المساعدة في كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد، قَيّمة فنية لمشاركة دولة الإمارات في معرض العمارة الدولي التاسع عشر في بينالي البندقية عام 2025، حيث يتم عرض أعمال أبوعلم في الجناح، بالإضافة إلى نشر كتاب خاص.



متدربة في البندقية

كانت المهندسة عزة أبوعلم في عام 2014 متدربة في البندقية ضمن المشاركة الأولى للجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض العمارة الدولي الرابع عشر - بينالي البندقية، مع معرض «لئلا ننسى.. معالم خالدة في ذاكرة الإمارات العربية المتحدة» برعاية الدكتورة ميشيل بامبلنج، واختيرت أبوعلم عبر الدعوة المفتوحة للجناح الوطني لدولة الإمارات، وهي الثالثة من نوعها والتي تجذب فنوناً جديدة بما في ذلك المهندسون المعماريون والمصممون والفنانون والمؤرخون والباحثون الذين عملوا أو درسوا في دولة الإمارات وأماكن أخرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، لتسليط الضوء على قصة غير مروية من دولة الإمارات، التي تسهم في صياغة الخطاب العالمي لتطوير الممارسة المعمارية.

وبعد طلب أولي لتقديم مقترحات مفاهيمية تمت دعوة الفرق المدرجة في القائمة المختصرة لتطوير أفكارها إلى مقترح كامل، ثم اجتمعت لجنة اختيار مكونة من شخصيات بارزة من القطاع الإبداعي في الدولة، بما في ذلك ممثلون عن الجامعات والمتاحف والقطاع الحكومي لمراجعة جميع المقترحات واختيار ثلاثة متسابقين نهائيين لتقديم أفكارهم شخصياً.

تراثنا الغني

أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، سعي الوزارة لتعزيز وتقديم الإنتاج الثقافي والإبداعي لدولة الإمارات على مستوى العالم، معرباً عن فخره باختيار المهندسة عزة أبوعلم كمشرفة قيّمة على معرض العمارة القادم الذي يستضيفه الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضح معاليه أن المعرض يقدم إبداعات وأبحاثاً مبتكرة من مفكرين ومبدعين من الإمارات مما يجلب وجهات نظر جديدة إلى الساحة الدولية، يتردد صداها وتفاعلها مع الناس في جميع أنحاء العالم.

وقال معاليه: يُعد المعرض ثمرة تعاون مشترك بين الوزارة والجناح الوطني لدولة الإمارات، ويسلط الضوء على تراثنا الثقافي الغني ونهجنا الاستشرافي في التعامل مع القضايا العالمية التي تهمنا جميعاً.



فرصة ثمينة

وقالت المهندسة عزة أبوعلم: يشرفني اختياري لتنسيق الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربة عن امتنانها للمفوض العام للجناح مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان والجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، لمنحها منصة لتقديم الأبحاث الإماراتية حول موضوع الغذاء، حيث يعد تقديم هذا العمل على المسرح العالمي في بينالي العمارة 2025 فرصة ثمينة المساهمة في الخطاب المعماري.



سرد قصص مميزة

قالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، إن الجناح الوطني مخصص لسرد قصص مميزة عن دولة الإمارات، معربة عن سعادتها بعرض الأبحاث التي أجرتها المهندسة المعمارية الإماراتية عزة أبوعلم هذا العام، ويقدم الجناح معرضه في الفترة من 10 مايو إلى 23 نوفمبر 2025 في بينالي البندقية، حيث يتم تنظيم بينالي العمارة 2025 من قبل المهندس المعماري والمهندس والمعلم الإيطالي كارلو راتي في المعرض الدولي التاسع عشر للعمارة تحت عنوان «ذكي، طبيعي، صناعي، جماعي».



جناح دائم

يمثل بينالي 2025 المعرض الرابع عشر لدولة الإمارات العربية المتحدة في المعارض الدولية للفنون والعمارة، التي ينظمها بينالي البندقية ومشاركتها السادسة في معرض العمارة الدولي، وقد تم إنشاء الجناح الوطني لدولة الإمارات بتكليف من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وبدعم من وزارة الثقافة، وله جناح دائم في أرسينال في بينالي البندقية.