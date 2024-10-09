«تنوير».. ثلاثية الفن والموسيقى والحركة بصحراء مليحة

الشارقة (الاتحاد)

يقدم «مهرجان تنوير» الذي يقام في صحراء مليحة أيام 22 و23 و24 نوفمبر المقبل، في يوميه الثاني والثالث 10 ورش عمل تتيح للجمهور فرصة استكشاف أبعاد جديدة للإبداع والفن، والتفاعل مع نخبة من الفنانين والخبراء العالميين.

يشرف على تقديم الورش نخبة من أصحاب الرؤى المجددة في مجالات الموسيقى، وفن الخط العربي، والرسم بالضوء، وفنون الأداء والتعبير، حيث تم تصميم الورش لتعكس رؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة وصاحبة رؤية «مهرجان تنوير»، تجاه توسيع أفق الممارسات الفنية، وتعزيز أثرها على إحداث التحول والتغيير الإيجابي.

تمارين التنفس

تنطلق ورش اليوم الثاني من المهرجان في 23 نوفمبر المقبل بـ«جلسة تمارين التنفس» التي يقدمها وليد أبوالنجا، المدرب المعتمد لتمارين التنفس، والمعروف بتوجيه المشاركين خلال الرحلات التحويلية لاكتشاف الذات، وتشكل الورشة تجربة تأملية لإعادة الحيوية إلى الذهن والجسد.

ويلقي اليوم الثاني من المهرجان الضوء على أول عازف «هاندبان» في الشرق الأوسط، الفنان أنس الحلبي، و«أوركسترا هاندبان أنس»، حيث يجمع الحلبي الإيقاعات والألحان، مقدماً للجمهور فرصة استكشاف طرق جديدة لتأليف وعزف الموسيقى في هذه الجلسة التفاعلية.



«زخرفة وتذهيب» تليها ورشة تقدمها «مدرسة الخط والزخرفة» تحت إشراف الدكتورة إسراء الهمل، ومصطفى صدقي، بعنوان «الزخرفة والتذهيب والأشكال الهندسية»، حيث تركز الهمل، على جوانب الزخرفة والتذهيب، في حين يغطي صدقي جانب الأشكال الهندسية، ويُعرّف الفنانان، اللذان عُرضت أعمالهما في كبرى المعارض العالمية، المشاركين على جماليات فنون الزخرفة والتذهيب الإسلامية، ويجمعان بين التقنيات التقليدية والمعاصرة.

وفي مزيج من الموسيقى والطاقة والحركة، تقدم المعلمة الصوفية وعالمة إثنولوجيا الحركة، الدكتورة فاريما بيرينجي ورشة «الدوران الصوفي» كوسيلة لربط الناس بالثقافة.



«فن الخط بالضوء»

يلبي المهرجان تطلعات رواد وهواة الفنون البصرية والثقافة في ورشة «فن الخط بالضوء» للفنان جوليان بريتون، لتشكل الورشة فرصة لمشاهدة مزج فنون الخط العربي والرسم بالضوء، حيث يتعلم المشاركون كيفية تحويل حروف وكلمات الخط العربي إلى تحف فنية ضوئية.وتنطلق أولى ورش اليوم الثالث والختامي بورشة «تقنيات الصوت» مع خبيرة التجارب الصوتية التفاعلية زارين داداتشانجي، التي تصطحب المشاركين في رحلة سماعية تستخدم فيها أدوات وتقنيات صوتية متنوعة لتعزيز الاسترخاء والتعافي.

وبعد هذه التجربة التفاعلية، يمكن للحضور المشاركة في ورشة «أداء حركي صوفي» تقدمها «فرقة الدراويش الشامية»، حيث تتيح هذه الجلسة للمشاركين تجربة الأداء الذي لطالما شكّل سمة مميزة للطرق الصوفية والمولوية لقرون طويلة.



الرقعة والديواني تسلط ورشة «فن الخط العربي»، التي يقدمها «مركز الشارقة لفن الخط العربي» التابع لإدارة الشؤون الثقافية في «دائرة الثقافة في الشارقة»، الضوء على خطَّي الرقعة والديواني، بإشراف الخطّاطين محمد النوري من العراق، ومحمد فاروق الحداد من سوريا، الفائز بالجائزة الكبرى في ملتقى الشارقة للخطّ في دورته الـ11، وتسعى الورشة إلى تدريب الطلبة والطالبات تحت سن 15 عاماً على هذين النوعين من الخطوط، كما تناقش في جانبها النظري أبرز الفروقات في الخطوط العربية من خلال شروحات مفصلة.

وقد جاء تصميم كل ورشة لتقديم مساحة للحضور تمكّنهم من التأمل والتواصل واكتشاف أبعاد جديدة من الإبداع، وتعزز البيئة الفريدة لمنطقة مليحة هذه التجربة، حيث تجمع الفن والطبيعة والتاريخ في رحلة تحويلية شاملة.