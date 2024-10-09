بدور القاسمي: «ملتقى المكتبات الإماراتية» منصة جديدة للتحول الرقمي

الشارقة (الاتحاد)

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، انطلقت، أمس، أعمال الدورة الأولى لملتقى المكتبات الإماراتية الذي تنظمه جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في مقر هيئة الشارقة للكتاب، وهذا الملتقى الذي يستمر لمدة يومين، شهد مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال المكتبات والمعلومات، ويهدف إلى تعزيز دور المكتبات في دعم الثقافة والمعرفة، واستكشاف آفاق جديدة للتحول الرقمي والإبداع في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متسارعاً.



معرض مخطوطات

في إطار الفعاليات المصاحبة للملتقى، قامت الشيخة بدور القاسمي بافتتاح معرض المخطوطات، الذي يُعد من أبرز محطات الحدث، ويضم 21 مخطوطة وكتباً نادرة تُعد من روائع التراث الثقافي العربي والإسلامي، وخلال جولتها في المعرض، استمعت الشيخة بدور إلى شرح تفصيلي حول كل مخطوطة، حيث تم تسليط الضوء على القيمة التاريخية والفنية لهذه الأعمال التي تغطي مجالات متنوعة، تشمل الأدب، الفقه، العلوم، والفلسفة، وتم التأكيد خلال الجولة على الجهود المبذولة في ترميم هذه المخطوطات القيمة، بالإضافة إلى استخدام تقنيات حديثة لتسهيل الوصول الرقمي إليها، مما يتيح للأجيال الحالية والمستقبلية فرصة الاطلاع على هذا التراث الثقافي الغني والتفاعل معه.



مشاريع مبتكرة

في سياق متصل، افتتحت الشيخة بدور القاسمي أيضاً المعرض المصاحب للملتقى، والذي يتيح للجهات المشاركة فرصة لعرض خدماتها ومشاريعها المبتكرة في مجال المكتبات والمعلومات، ويهدف إلى تعزيز فرص التعاون وتبادل الأفكار بين المؤسسات المحلية والدولية العاملة في هذا المجال، مما يسهم في تعزيز التواصل بين العاملين في قطاع المكتبات، كما يُعتبر المعرض منصة لعرض أحدث الحلول والتقنيات الرقمية التي تسهم في تطوير المكتبات وتحسين خدماتها، لا سيما في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم.



تكريم

كرّمت الشيخة بدور القاسمي الشركاء الذين ساهم دعمهم في مسيرة نجاحات الجمعية، ومن بينهم: وزارة الثقافة والشباب، هيئة الشارقة للكتاب، الأرشيف والمكتبة الوطنية، إدارة الجمعيات ذات النفع العام - وزارة تنمية المجتمع، دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، إدارة مكتبات الشارقة العامة، مكتبة تابعة لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بيت الحكمة، مكتبة محمد بن راشد، وجمعية الناشرين الإماراتيين.

ويتضمن الملتقى العديد من الجلسات الحوارية التي تناقش مواضيع هامة، مثل حماية التراث الثقافي والمحتوى الإبداعي، وتحديات المكتبات في المجتمعات الذكية، بالإضافة إلى استعراض تجارب التحول الرقمي في المكتبات ومؤسسات المعلومات حول العالم، وهذه النقاشات تهدف إلى استكشاف الحلول المبتكرة التي تساهم في تطوير الخدمات المكتبية، وتحسين تجربة المستخدمين في العصر الرقمي.



مجتمع معرفي مستدام

يأتي ملتقى المكتبات الإماراتية، في إطار جهود جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات لتعزيز دور المكتبات في المجتمع الإماراتي وتطوير خدماتها، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، كما يسعى إلى بناء مجتمع معرفي مستدام يدعم الابتكار، ويعزز من دور المكتبات كركيزة أساسية في نشر الثقافة والمعرفة.