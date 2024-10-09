«اتصالات لكتاب الطفل» تستقطب 330 مشاركة من 21 دولة

الشارقة (وام)



استقطبت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي يُشرف عليها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وتحظى برعاية «إي آند الإمارات»، 330 مشاركة لناشرين من 21 دولة في نسختها الـ 16، مقابل 323 ترشيحاً تسلّمتها الجائزة العام الماضي.تصدّرت مصر المركز الأول في عدد المشاركات بواقع 83 مشاركة، تلتها الإمارات بـ 74 مشاركة، والأردن 31 مشاركة، ولبنان 24 مشاركة، والسعودية 23 مشاركة، وجاءت كندا في المركز السادس بواقع 16 مشاركة، تليها الكويت وفلسطين بـ12 مشاركة لكل منهما، ثم العراق بـ11 مشاركة، ومن ثم عُمان بـ 10 مشاركات، وسوريا 8 مشاركات، وتركيا 6 مشاركات، والمغرب 4 مشاركات، و3 مشاركات لكل من فنلندا وإسبانيا، ومشاركتين لكل من البحرين وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة، إلى جانب مشاركة واحدة لكل من قطر وتونس.



فئات خمس

وفيما يتعلّق بتوزيع المشاركات على الفئات الخمس للجائزة، فقد جذبت فئة «الكتاب المصور» 123 مشاركة، تلتها فئة «الطفولة المبكرة» بواقع 90 مشاركة، ثم فئة «كتاب اليافعين» التي تسلّمت 49 مشاركة، بعدها فئة «كتاب ذو فصول» بـ42 مشاركة، وأخيراً فئة «كتاب الشعر» بـ26 مشاركة.ووصل عدد مؤلفي الكتب المرشحة للفوز بالجائزة في نسختها الـ 16 إلى 213 مؤلفاً من 24 دولة، إلى جانب 200 رسام من 27 دولة، و92 ناشراً من 21 دولة.



تواصل وانفتاح

وأكد محمد العميمي المدير العام بالوكالة في شركة «إي آند الإمارات»، أهمية اتساع الرقعة الجغرافية للدول التي تشارك في جائزة اتصالات لكتاب الطفل في نسختها الـ 16، ما يعكس دورها في تعزيز التواصل بين العاملين في مجال صناعة كتاب الطفل ومساهمتها في تحفيزهم على إنتاج كتب مميّزة، وهو ما يتماشى مع رؤية الجائزة لتعزيز التواصل بين الشعوب، والانفتاح على الثقافات ودعم المبدعين في مختلف المجالات.



جذب الطفل

من جانبها أكدت مروة العقروبي رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أن الجائزة باتت تستقبل كل عام مزيداً من الإصدارات عالية الجودة من ناشرين، حيث أصبحت كتب الأطفال واليافعين تحظى بأولوية رئيسة في اهتماماتهم رغبة منهم في تقديم إصدارات تستحق الفوز بالجائزة، وفي الوقت نفسه قادرة على مواصلة جذب الطفل العربي إلى القراءة.



القائمة القصيرة

ومن المقرر إعلان أسماء القائمة القصيرة للكتب المرشحة للفوز بالجائزة بنسختها الـ 16 خلال أكتوبر الجاري، على أن يتم الكشف عن أسماء الفائزين خلال فعاليات النسخة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 التي تقام بين 6 و17 نوفمبر المقبل، بعد تقييم الترشيحات من قبل لجنة تحكيم متخصصة في كل فئة، تضم خبراء في أدب الطفل من دولة الإمارات وخارجها.



جوائز

وتبلغ القيمة الإجمالية لجائزة اتصالات لكتاب الطفل 1.2 مليون درهم، مع تخصيص 180 ألف درهم لكل فئة من فئاتها الخمس، ويقسم هذا المبلغ بالتساوي بين المؤلف والرسام والناشر بواقع 60 ألف درهم لكل فائز، باستثناء فئة اليافعين التي يتقاسم جائزتها المالية المؤلف والناشر فقط بواقع 90 ألف درهم لكل منهما، إلى جانب ذلك تم تخصيص 300 ألف درهم لبرنامج «ورشة» التدريبي.



