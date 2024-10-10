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اليوم.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للأدب

اليوم.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للأدب
10 أكتوبر 2024 07:51

من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للأدب لهذا العام في ستوكهولم اليوم الخميس. وستكشف الأكاديمية السويدية عن اسم الفائز بعد الساعة 1300 ظهرا بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش). وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (حوالي 06ر1 مليون دولار). ويتم الاحتفاظ بسرية هوية الفائز بجائزة نوبل حتى الإعلان. وفي عام 2023، منحت الجائزة للنرويجي يون فوسه، وفي العام الذي سبقه، للفرنسية آني إرنو. تمنح جائزة نوبل في الأدب تقليديا كرابع جوائز نوبل. وقد تم بالفعل الإعلان عن الفائزين في الفئات العلمية للطب والفيزياء والكيمياء هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام غدا الجمعة، وهي الجائزة الوحيدة التي تمنح خارج ستوكهولم، حيث تعلن في أوسلو. وستختتم إعلانات جوائز نوبل السنوية بفئة الاقتصاد يوم الاثنين المقبل. وسيتم تقديم ميداليات نوبل المرموقة في حفل يقام في 10 ديسمبر، ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل (1896-1833).

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المصدر: وكالات
نوبل للأدب
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نوبل للآداب
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