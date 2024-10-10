«المهن التمثيلية للمسرح المصري» يكرّم حاكم الشارقة

القاهرة (الاتحاد)

كرّمت نقابة المهن التمثيلية في مصر، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إطار الدورة السابعة من مهرجان «المهن التمثيلية للمسرح المصري»، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري، تثميناً لإسهامات ومجهودات سموّه في دعم ورعاية المسرح والفن في الوطن العربي.

تسلّم عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ممثلاً عن صاحب السمو حاكم الشارقة، درع التكريم، خلال افتتاح المهرجان الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة.

حضر الحفل محافظ القاهرة د. إبراهيم صابر خليل، ود. أشرف زكي رئيس المهرجان نقيب المهن التمثيلية، والمستشار صالح السعدي ممثل سفارة دولة الإمارات لدى مصر، ود. إيناس عبد الدايم رئيس شرفي للمهرجان، وزيرة الثقافة المصرية السابقة، ومحمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، وعدد كبير من الفنانين والمسرحيين والمثقفين المصريين والعرب.

كانت نقابة المهن التمثيلية اختارت تكريم الفنانين: النجم يحيى الفخراني، والمخرج سمير العصفوري، واسم الراحل الفنان أحمد راتب.

وألقى عبد الله العويس كلمة قال فيها «يسعدنا أن نتواجد معكم في هذا الحفل البهيج بمناسبة انعقاد مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، حيث يجتمع شمل المسرح مجدداً، ضمن فعاليات فنية ومسرحية تشهدها الساحة الثقافية المصرية».

وثمّن العويس دور المؤسسات الرسمية والأهلية المصرية في إثراء المشهد الثقافي العربي، قائلاً «مثمّنين هذا الدور الكبير الذي تشرف عليه المؤسسات الرسمية والأهلية لإثراء المشهد الثقافي العربي».

ونقل رئيس دائرة الثقافة تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة، وشكر وتقدير سموّه للتكريم، وقال «أتشرف في هذا المقام بأن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معرباً سموّه عن شكره وتقديره لهذا التكريم، ومتمنياً لكم النجاح والتوفيق».

وأشاد أشرف زكي بدور صاحب السمو حاكم الشارقة في المسرح العربي، قائلاً «لصاحب السمو حاكم الشارقة دور أساسي في نهضة المسرح العربي من خلال المبادرات الثقافية المتواصلة على المستويين المادي والمعنوي. ومثل هذا الدعم، فلسموّه أيضاً الدور البارز في التأليف المسرحي الذي يشكّل مكانة مهمة لدى المثقفين العرب».

وأضاف زكي «لقد شملت رعاية سموّه العديد من القطاعات الثقافية، وكان للمسرح نصيبه من هذه الرؤية الحضارية الواسعة، وكان لجهوده العظيمة في دعم حركة المسرح العربي أثرها الواضح، وإن دعم سموّه كبير شمل إنشاء دار رعاية كبار الفنانين في مصر، الأمر الذي يقدّره ويثمّنه كل فنان ومبدع ومثقف مصري وعربي».

يذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، حدث سنوي يهدف إلى دعم وتشجيع المواهب الشابة في مجال التمثيل والمسرح، وقد انطلق المهرجان منذ عام 2016 تحت إشراف نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، مركزاً على تقديم أعمال مسرحية شبابية جديدة، وإتاحة الفرصة للمواهب الصاعدة بجانب مختلف الأجيال من أعضاء النقابة للتعبير عن قدراتهم الفنية من خلال عروض مسرحية مميزة.

يشار إلى أن 25 عرضاً مسرحياً، تتنافس على جوائز المهرجان، تم اختيارها من 80 عرضاً تقدمت للمشاركة، على أن يجري تقديم العروض على مسارح «النهار، ومسرح الفن جلال الشرقاوي، ومسرح الهوسابير ومسرح الفلكي التابع للجامعة الأميركية».