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التعليم والمعرفة

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعيد تشكيل هيئتها العلمية

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعيد تشكيل هيئتها العلمية
11 أكتوبر 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أعادت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، برئاسة د. علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام للجائزة تشكيل هيئتها العلمية، مُرحبة بانضمام أربعة أعضاء جدد، هم: الأكاديمي الأردني الأميركي د. خالد المصري، والأكاديمية والباحثة السعودية د. منيرة الغدير، والباحثة والمؤلفة المصرية د. ريم بسيوني، والمترجم والأكاديمي التركي د. محمد حقي صوتشين.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود مركز أبوظبي للغة العربية لتعزيز استدامة الجائزة، وحرصه على تحديث الأفكار والمبادرات، ورفد الجائزة بالخبرات الأكاديمية العلمية، العربية والعالمية، وينضم الأعضاء الجدد إلى نخبة من الأكاديميين والكتّاب العرب والعالميين، وهم، سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، يورغن بوز، رئيس معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، د. ناديا الشيخ، الأكاديمية والباحثة اللبنانية، والمترجم الأردني/الألماني د. مصطفى سليمان.
وقال د. علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب: «نواصل جهودنا التطويرية في مركز أبوظبي للغة العربية لتمكين الجائزة وماهيتها في الأوساط الثقافية، لذا، نحرص على رفدها دوماً بنخبة من الأكاديميين والأدباء المشهود لهم عالمياً، ويحظون بمعرفة وثقة واسعة، ولابد أنّ نتقدم بالشكر للأعضاء السابقين على مساهماتهم الرائدة التي عززت حضور الجائزة في ميادين المعرفة، وننتظر بشغف الأفكار والمبادرات الخلاقة والمبدعة للأعضاء الجدد، التي ستدعم الحراك الثقافي وتعزز الحركة العلمية بما تتميز به من موضوعية ونزاهة ومصداقية».

دعم الفكر الإنساني
وعبّر الأعضاء الجدد عن سعادتهم باختيارهم ضمن أعضاء الهيئة العلمية للجائزة، لما تتمتع به من سمعة رائدة عالمياً، ودورها في دعم الثقافة والأدب والإنتاج المعرفي، والاحتفاء بالإصدارات المتميزة وأصحابها، معتبرين أن الانضمام إلى اللجنة العلمية مسؤولية كبيرة، وتحد حقيقي للنجاح لما تتمتع به من معايير رائدة.
وقال د. خالد المصري، الأستاذ في قسم اللغات الحديثة وآدابها في جامعة سوارثمور في ولاية بنسلفانيا الأميركية: «يشرفني أن أكون عضواً في هذه الهيئة المتميزة وأتطلع بشغف للتعاون مع زملائي الموقرين لتحقيق رسالة الجائزة النبيلة في دعم الفكر الإنساني، والاحتفاء بالإبداع والتميز، وبصناعة المعرفة الهادفة، وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على أعلى معايير الدقة العلمية من أجل ترك أثر ملموس في الساحة الفكرية». 

تاريخ حافل
وقالت د. منيرة الغدير، رئيس كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: «تشرفت باختياري لأكون من أعضاء الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها التاسعة عشرة، هذه الجائزة الرائدة لها تاريخ حافل في تكريم وإلهام المؤلفين المتميزين على مستوى العالم، وأنا على ثقة بأن الهيئة العلمية ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على إرث الجائزة، وتكريس معايير التميز في اختيار الفائزين الذين يستحقون هذا التقدير».

خدمة الثقافة
قالت الأديبة المصرية د. ريم بسيوني: «يسرني الانضمام إلى الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2024 - 2025، وذلك لمساهماتها المتميزة في خدمة الثقافة العربية ورعايتها للمثقفين والمبدعين، كما يشرفني التعاون مع نخبة من أبرز القامات الثقافية في العالم، لتطوير ودعم أهداف الجائزة، التي أصبحت تشكل منصة ملهمة للتواصل مع رواد الأدب والثقافة في العالم». 

تجربة مُلهمة
عبّر الأكاديمي والمترجم التركي محمد حقي صوتشين، عن سعادته بانضمامه إلى الهيئة العلمية للجائزة، مبيناً أن جائزة الشيخ زايد للكتاب قدمت خلال مسيرتها تجربة غنية وملهمة، أسهمت في الارتقاء بالمجال الفكري، ودعم المبدعين والباحثين وتوفير بيئة بحثية وإبداعية ملهمة.

جائزة الشيخ زايد للكتاب
الإمارات
علي بن تميم
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