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التعليم والمعرفة

الدورة الأولى لـ«الفجيرة لكتاب الطفل» تنطلق 13 أكتوبر

الدورة الأولى لـ«الفجيرة لكتاب الطفل» تنطلق 13 أكتوبر
11 أكتوبر 2024 01:05

الفجيرة (الاتحاد)

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق فعاليات الدورة الأولى من معرض الفجيرة لكتاب الطفل، خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر الجاري، تحت شعار «اصنع بخيالك المستقبل»، بتنظيم اللجنة العليا للمعرض وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في قاعة «البيت متوحد» بالإمارة.
يشارك في الحدث 40 دار نشر من مختلف الدول، وتنعقد فعالياته في منصاته المختلفة وهي: المسرح الرئيس، ركن الخيال، ركن المغامرات، ركن الإبداع، وركن المستقبل، بمشاركة مؤسسات تعليمية وثقافية وفنيّة من داخل الدولة وخارجها.
ويهدف معرض الفجيرة لكتاب الطفل، إلى الاحتفاء بالخيال والإبداع والمهارات المعرفية لدى الأطفال، وترسيخ ثقافة الاطلاع والقراءة لديهم عبر مختلف التجارب الحية والورش التفاعلية، التي يقدمها كتاب أدب الطفل والمختصون، كما يسلط الضوء على التقنيات التفاعلية الحديثة في عالم القراءة والتطبيقات الذكية التي تواكب المتغيرات وتدعم التفكير الإبداعي والخيال العلمي ومهارات التعلّم والاستكشاف لدى الأطفال.
ويقدم المعرض خلال أيام انعقاده، مجموعة متنوعة من ورش العمل التفاعلية المُوجّهة للأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، حول الفن والفلسفة وابتكار القصة والرسم، وقراءات قصصية متنوعة.
كما يناقش عبر الجلسات النقاشية والحوارات المفتوحة التي تستهدف فئة الكبار، ويتحدث فيها خبراء ومختصون في عالم أدب الطفل في مختلف الموضوعات ذات الصلة، دور الكتب التفاعلية، وأهمية القراءة، وكتب الأطفال من التقليد إلى الإبداع.

كتاب الطفل
الفجيرة
الإمارات
محمد بن حمد الشرقي
محمد الشرقي
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