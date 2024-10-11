"جي بي تي" يدخل سباق محركات البحث نهاية العام

يستعد محرك البحث الجديد من ChatGPT، المعروف باسم SearchGPT، لإطلاقه قبل نهاية هذا العام، مما يمثل تطوراً جديداً في روبوت الدردشة الخاص بشركة OpenAI. هذا المحرك المنافس لجوجل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تغيير طريقة البحث عبر الإنترنت من خلال تقديم إجابات سريعة دون الحاجة للتنقل بين المواقع.





بحسب ما ذكرته صحيفة "Press Gazette"، أكد فارون شيتي، رئيس قسم الإعلام في شركة OpenAI، خلال مؤتمر في بروكسل أن الشركة تنوي إطلاق SearchGPT كجزء من ChatGPT بحلول "نهاية العام".





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ومع ذلك، فإن SearchGPT لا يزال في مرحلة الاختبار، وتشير التقارير إلى أن أدائه لم يكن مثاليا حتى الآن. ففي سبتمبر، نُشِرت تقارير صحفية تضمنت انطباعات عملية عن المحرك، واوضحت أن منافس جوجل لا يزال بحاجة إلى الكثير من التطوير.





تأكيد شيتي بأننا سنتمكن من تجربة SearchGPT قبل نهاية عام 2024 يشير إلى أن OpenAI قد تمكنت من تحسين المنتج ليكون على مستوى المحركات الأخرى المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل Perplexity وArc Search.







صراع محركات البحث



إطلاق محرك البحث من OpenAI قد يكون نقطة تحول في تطور الذكاء الاصطناعي وصراع الهيمنة على محركات البحث. على مدار عقود، بقيت جوجل بلا منازع، لكن إذا كان هناك منتج ذكاء اصطناعي قادر على تحدي هيمنتها، فمن المحتمل أن يكون هذا المنتج من تطوير OpenAI الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.





مقارنةً بمحركات البحث التقليدية، سيجيب SearchGPT على الأسئلة بلغة طبيعية مع الإشارة إلى مصادر الإجابات بحيث يتمكن المستخدمون من الوصول السريع إلى المقالات الكاملة. وأوضح شيتي أن "هذه هي التجربة الأساسية التي نبنيها، وهنا يظهر التوازن الذي نحاول تحقيقه بين المستخدمين والناشرين".







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في الوضع الحالي، إذا سألت ChatGPT عن إجابة، فإنه سيقدمها لك دون ذكر مصدر المعلومات. وصول SearchGPT قد يساعد في إرضاء المتشككين في الذكاء الاصطناعي الذين يرغبون في قراءة المحتوى الأصلي بدلاً من الحصول على ملخص سريع مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي.