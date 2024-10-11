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التعليم والمعرفة

«الإمارات للمكتبات» تطلق «لجنة المكتبات الأكاديمية والمراكز البحثية»

«الإمارات للمكتبات» تطلق «لجنة المكتبات الأكاديمية والمراكز البحثية»
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية فرنسا يبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية فرنسا يبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات في المنطقة
اليوم 21:14
ورش فنية متنوعة في ملتقى الشارقة للخط
التعليم والمعرفة
ورش فنية متنوعة في ملتقى الشارقة للخط
اليوم 20:52
«الإمارات للمكتبات» تطلق «لجنة المكتبات الأكاديمية والمراكز البحثية»
التعليم والمعرفة
«الإمارات للمكتبات» تطلق «لجنة المكتبات الأكاديمية والمراكز البحثية»
اليوم 20:45
"جي بي تي" يدخل سباق محركات البحث نهاية العام
التعليم والمعرفة
"جي بي تي" يدخل سباق محركات البحث نهاية العام
اليوم 20:35
تعبيرية
التعليم والمعرفة
ابتكارات جديدة من مايكروسوفت لتعزيز الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي
اليوم 20:34
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