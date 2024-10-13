ملامح من سيرة هان كانغ أول روائية كورية تنال نوبل للآداب

(أبوظبي- وكالات) نالت الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ، جائزة نوبل الآداب 2024، والتي أصبحت الأولى من بلدها التي تنال هذه المكافأة المرموقة.

ونالت الكاتبة هان كانغ البالغة، 53 عاماً، والتي تكتب قصائد وروايات باللغة الكورية، هذه الجائزة المرموقة عن نثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية.

قيمة الجائزة:

تبلغ قيمة الجائزة المرموقة هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (حوالي 1.06 مليون دولار). ويتم الاحتفاظ بسرية هوية الفائز بجائزة نوبل حتى الإعلان. وفي عام 2023، منحت الجائزة للنرويجي يون فوسه، وفي العام الذي سبقه، للفرنسية آني إرنو. وتمنح جائزة نوبل في الأدب تقليدياً كرابع جوائز نوبل.



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كرّست هان كانغ نفسها للفن والموسيقى أيضا، إلى جانب الكتابة، وهو ما ينعكس في مجمل نتاجها الأدبي.

وعلقت الأكاديمية السويدية بأن "أعمال هان كانغ تتميز بالتعرض المزدوج للألم، والتوافق بين العذاب العقلي والعذاب الجسدي، في ارتباط وثيق بالفكر الشرقي".

وقال السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية ماتس مالم:"لقد تحدثت معها بالهاتف. كانت تقضي يوماً عادياً، وانتهت للتو من تناول العشاء مع نجلها. لم تكن مستعدة حقا لهذا الأمر، لكننا بدأنا الحديث عن الاستعدادات لشهر ديسمبر"، موعد تسليم الجائزة.

بدايات هان كانغ الأدبية:

ولدت الكاتبة في 27 نوفمبر 1970 في غوانغجو بكوريا الجنوبية. تتمتع الكاتبة بوعٍ فريد بالروابط بين الجسد والروح، وبين الأحياء والأموات، ومن خلال أسلوبها الشعري والتجريبي، تعتبر مبتكرة في مجال النثر المعاصر.

نشأت في أسرة تهتم بالأدب والفن، فهي ابنة الروائي والكاتب الكوري الجنوبي الشهير هان سونغ وون، الذي ولد عام 1939.

درست هان كانغ المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في العاصمة سول، وبعدها درست الأدب الكوري في جامعة يونسي، المعروفة بأنها إحدى أفضل الجامعات في كوريا الجنوبية.

بدأت مسيرتها الأدبية عام 1993، عندما نشرت مجموعة من القصائد في مجلة "الأدب والمجتمع".

وفي عام 1995، نشرت قصصاً قصيرة ضمن مجموعتها "حب يوسو"، ليبدأ الجمهور بالتعرف على أسلوبها الفريد وشخصيتها الروائية.

وحققت هان كانغ نجاحاً عالميا ًبروايتها "ذي فيدجيتيريان" The Vegetarian (أي "النباتية") عام 2007). ويصور الكتاب المؤلّف من ثلاثة أجزاء العواقب العنيفة لرفض بطلة الرواية يونغ هاي أكل اللحوم، مما جعل محيطها ينبذها بقساوة.

وحققت الشاعرة والروائية نجاحا عالميا بفضل"ذي فيدجيتيريان" The Vegetarian (أي "النباتية") التي نالت عام 2016 جائزة مان بوكر.

كتب هان كانغ نفدت من مكتبات كوريا الجنوبية

نفدت من معظم مكتبات كوريا الجنوبية من كتب هان كانغ، غداة نيلها جائزة نوبل الآداب، وهي الأولى من بلدها ومن آسيا برمّتها تحصل على هذه المكافأة المرموقة.

وبعد وقت قصير من الإعلان عن منحها الجائزة وكان الوقت في سيول عصرا، شهدت المواقع الإلكترونية للمكتبات الكبرى في كوريا الجنوبية إقبالا كثيفا.

وسرعان ما احتلت أعمال هان كانغ المراكز العشرة الأولى في قائمة الكتب الأكثر مبيعا لسلسلة متاجر "كيوبو".

وفي متجر "كيوبو" بوسط سيول، وُضعت لافتة توضح أن كل كتب هان كانغ باللغة الكورية بيعت، ولم يتبق على الرفوف سوى عدد قليل من الطبعات باللغة الإنجليزية.

وقال والد المؤلفة هان سونغ وون، وهو روائي أيضا، إنه فخور جدا بابنته، واصفا كل واحدة من رواياتها بأنها "تحفة فنية".





أبرز أعمال الكاتبة:

باتت هان كانغ أول كورية جنوبية تفوز بجائزة نوبل الآداب. وفي عام 2016، حصلت على جائزة مان بوكر، وهي إحدى الجوائز الأدبية الرئيسية للمؤلفين الذين يكتبون باللغة الإنجليزية. وحققت الشاعرة والروائية نجاحا عالميا بفضل"ذي فيدجيتيريان" The Vegetarian (أي "النباتية") .

"الريح تهب، اذهب" (2010)، رواية ضخمة ومعقدة تتناول مواضيع الصداقة والفن، وتظهر فيها عناصر الحزن والتوق للتغيير.

"دروس يونانية" (2011)، وهي رواية تصور علاقة استثنائية بين امرأة شابة فقدت قدرتها على الكلام ومعلم للغة اليونانية فقد بصره مع تناولات فلسفية حول الفقد واللغة.

"أفعال بشرية" (2014)، والتي تستخدم حدثاً تاريخياً وقع في مدينة كوانغجو كخلفية سياسية، حيث نشأت الكاتبة. "الكتاب الأبيض"، الذي يغلب عليه الطابع الشعري، ويأتي في صورة مرثية مطولة.

"لا تقل وداعاً" (2021)، التي تتناول مذبحة جزيرة جيجو في أواخر الأربعينيات، وتصف الكاتبة الحزن المشترك بين شخصين تربطهما صدمة الكارثة.