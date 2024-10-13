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التعليم والمعرفة

إطلاق كتاب "الشيخ راشد: محطات وصور في الصحافة العربية"

إطلاق كتاب "الشيخ راشد: محطات وصور في الصحافة العربية"
13 أكتوبر 2024 15:24

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد، كتاب "الشيخ راشد: محطات وصور في الصحافة العربية".

وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم إن إطلاق كتاب "الشيخ راشد: محطات وصور في الصحافة العربية" خطوة مهمة ضمن عملية توثيق تاريخ دولة الإمارات تسلط الضوء على دور القادة المؤسسين في ترسيخ مسيرة بناء دولتنا، وتوجيه مسارها نحو النجاح.

وأضاف أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان شخصية محورية أسهمت رؤيته وحكمته في بناء أسس التنمية والاستقرار ويعد الكتاب بمثابة دعوة للأجيال الجديدة للتعمق في الإرث الذي تركه هؤلاء القادة وفرصة لاستلهام العبر والدروس التي ساعدت في تحقيق النجاحات التي نشهدها اليوم، ونتطلع لأن يكون الكتاب مرجعاً مهماً للشباب، وركيزة أساسية لتعزيز فهمهم لدور القادة في بناء دولة الإمارات.

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من جانبه، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية إن إطلاق كتاب "الشيخ راشد: محطات وصور في الصحافة العربية" إنجاز في مسيرة توثيق التاريخ الغني لدولة الإمارات، يسلط الضوء على شخصية بارزة من الشخصيات التي أسهمت في بناء دولة الإمارات فالمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، أحد رموز الرؤية السديدة التي أسهمت في ترسيخ أسس الدولة وهذا الكتاب دعوة إلى التأمل في القيم والمبادئ التي شكلت هوية دولة الإمارات.

يتناول المؤلَّف، الذي أعده الكاتب محمد المنصوري، حيثيات إقامة اتحاد دولة الإمارات ومكانة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، وحضوره في الصحافة العربية، وما دونته عنه من مواقف تعكس فكره الراجح وسياسته الحكيمة ويسلط الضوء على الظروف التي سادت تلك الحقبة الزمنية، ويبرز دور المؤسسين، والأفراد الذين أسهموا في بناء دولة باتت نموذجاً وحدوياً فريداً على المستوى الدولي.

يندرج الكتاب، الذي يقع في 149 صفحة، ضمن سلسلة "رواد الاتحاد"، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية تخليداً لسير المؤسسين، وأحداث استثنائية شكلت ملامح قيام الدولة، وأرست ركائزها، ورسخت مكانتها.

المصدر: وام
علي بن تميم
الشيخ راشد
مركز أبوظبي للغة العربية
الإمارات
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