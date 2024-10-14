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جائزة الاقتصاد تختتم سلسلة جوائز نوبل

جائزة الاقتصاد تختتم جوائز نوبل
14 أكتوبر 2024 08:30

من المقرر أن تختتم اليوم الاثنين سلسلة جوائز نوبل هذا العام بالإعلان عن الفائز في فئة الاقتصاد. وستعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم عن الفائز بالجائزة في الساعة 45:11 صباحا (0945 بتوقيت جرينتش) . وكان قد تم منح جائزة العام الماضي إلى الاقتصادية الأميركية كلاوديا جولدين عن أبحاثها حول دور المرأة في سوق العمل. وقبل ذلك، كانت الجائزة تمنح عدة مرات لاثنين أو ثلاثة أشخاص في الوقت نفسه. وتعرف الجائزة رسميا بجائزة "بنك السويد المركزي" في العلوم الاقتصادية تخليدا لذكرى ألفريد نوبل، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (1 مليون دولار)، مثل باقي فئات نوبل في الطب، والفيزياء، والكيمياء، والأدب، والسلام، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي. وباستثناء الاقتصاد، فإن جميع جوائز نوبل ممولة من قبل رجل الصناعة السويدي الراحل  ألفريد نوبل (1896-1833)، مخترع الديناميت. وكما هو الحال مع الجوائز الأخرى التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، ستقام مراسم توزيع الجوائز الرسمية في ستوكهولم في 10 ديسمبر، وهو ذكرى وفاة نوبل. 

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إعلان الفائزين بجائزة نوبل للاقتصاد
المصدر: وكالات
جوائز نوبل
جائزة نوبل
الاقتصاد
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