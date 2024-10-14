ملتقى الشعر في النيجر.. قصائد تلامس الروح وتحتفي بالحياة

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهدت جمهورية النيجر، النسخة الثالثة من ملتقى الشعر العربي، الذي نظمته إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع نادي النيجر الأدبي الثقافي في العاصمة نيامي، في إطار مبادرة ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا، التي تهدف إلى نشر اللغة العربية، وتعزيز حضور الشعر العربي.

يأتي الملتقى استكمالاً لمسيرة ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا التي حلّت في عدد من الدول الأفريقية، ومنها: تشاد، السنغال، مالي، ساحل العاج، نيجيريا، غينيا، وجنوب السودان، فيما يواصل ترحاله خلال الفترة المقبلة في دول أخرى، تأكيداً على رسالته النبيلة ورؤيته الثقافية الواسعة.

شارك في الملتقى 12 شاعراً، وهم: د. عثمان جنيد، تاج الدين محمد، وكيل الحاج عبد السلام، أبو بكر إسماعيل توري، أبو بكر منكيلا، عبد الباقي المحمود، شمس الدين غربا، سالم أغ أنار، أحمد بد ماسي، أنس أحمد إبراهيم، سيدي عمر الكنتي، والكاظم أحمد.

وتنوّعت النصوص في طرحها الشعري اللافت منطلقة من الوزن الشعري العربي إلى مشهديات وصور ومجازات وصفية ودلالات رمزية عالية.

حضر حفل افتتاح الملتقى مدير التعليم العربي العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي النيجرية د. يوسف مُنكيلا، ورئيس نادي النيجر الأدبي الثقافي أَمْغَرْ بَيان إبراهيم، ونائب جامعة الوفاق الدولية الدكتور محمد الخير إبراهيم جيرو، وعميد كلية اللغة العربية والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية بالنيجر البروفيسور كوني صواليحو، وعدد من الأكاديميين والشعراء والمثقفين والمهتمين بالشعر العربي.

في البداية، رحّب المنسق الثقافي في النيجر آمدو علي إبراهيم بالحضور، قائلاً: «يعاودنا ملتقى الشعر في النيجر العام تلو العام بأهلّته، وتسمو بنا القصيدة في ذكراها لنرحب بكم مجدداً ويطيب بكم اللقاء، وتأتي هذه المبادرة الجديرة بالإشادة ضمن جهود صاحب السمو حاكم الشارقة الكبيرة التي يقدمها للغة العربية في دول أفريقيا، دعماً لحضورها، وحفاظاً على تراثها العريق».

وأضاف آمدو: «على مدى الدورات الماضية من الملتقى، تواكب علينا الشعراء من مختلف محافظات البلاد، فتغنوا بالتاريخ وغنى لهم، وتَهجَّتْ ألسنتُهم الوطنَ والمجد، وما زلنا في كل دورة نكتشف شاعراً أو قصيدة، ما يؤكد تأثير الملتقى واستعداد جمهور الشعر والأدب في النيجر لاستقبال المبادرات التي تثري التجارب الإبداعية، وما زلت أؤمن بأننا سنكتشف المزيد من التجارب الشعرية مع هذه الملتقيات في الأيام القادمة».

وحول الدورة الحالية، قال المنسق الثقافي «12 شاعرا اختلفت أسماؤهم واتفقت رغباتهم، إنها القافية التي جمعتهم تحت ظلالها، وشوّقتهم في جنّاتها فأتوها راكضين، وفي الواقع، ليس هذا الحدث ملتقى شعرياً فحسب، فهو في الوقت نفسه ملتقى أدبي وثقافي وفكري، فقد احتفى في أحضانه بأقطاب الفكر العربي في النيجر وأعمدة اللغة العربية وجمهورها ومحبيها، من أساتذة وأكاديميين وطلاب، ما يؤكد مرة أخرى أن المبدع النيجري حاضر في الساحة بقوة».

من جانبه، قال رئيس نادي النيجر الأدبي، أَمْغَرْ بَيان إبراهيم: «نحن اليوم في ملتقى النيجر للشعر العربي بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة، وهذا الملتقى يجمع شخصيات أدبية وشعراء مبدعين خلال لحظات تسافر بنا في الإبداع، ونادي النيجر الأدبي الثقافي الذي يشارك اليوم دائرةَ الثقافة بالشارقة في تنظيم هذا الملتقى ناد يسعى لاحتضان تجارب الشباب في الحقل الأدبي والثقافي من خلال الدورات والندوات والملتقيات والأمسيات الأدبية والثقافية. وسيظل في خدمة هذا المشروع».

وفي كلمته، رحب البروفيسور كوني صواليحو بالحضور شاكراً دائرة الثقافة بالشارقة وجهودها، ورحب بالشعراء وتحدث عن علاقة النقد بالشعر الوطيدة التي تشكل تكاملاً بين القصيدة وفكها، وعلّق على قصائد الشعراء طوال الجلسات الشعرية، وشكر مجدداً في كلمته الختامية جميع الحاضرين.

وفي مستهل كلمته، شكر إبراهيم جيرو الجمهور والجهة المنظمة لهذا الملتقى الكبير في الإمارات العربية المتحدة، مبيناً تأثير الملتقى الكبير ودوره في تحفيز أنشطة اللغة العربية بجمهورية النيجر والاحتفاء بها.

وقد تناول محاضرة مفتوحة بعنوان «الجامعات العربية في النيجر، إلى أين؟»، تحدث خلالها عن التحديات الكبيرة التي تواجه الجامعات العربية في البلاد ورؤية المستقبل والطموحات المتوقعة.

وتحدث منكيلا، في كلمته خلال تنظيم أعمال الملتقى في دورته الثالثة، حيث قابل اللجنة القائمة على الأعمال وأشاد فيها بالمجهودات البارزة التي تقدمها دائرة الثقافة عن طريق هذه الملتقيات الشعرية، وبين ضرورتها في مجتمعاتنا، مبرراً ذلك بارتباط اللغة العربية بالدين الإسلامي الحنيف، كما بين أن هذا الملتقى فرصة ثمينة لإحياء الأدب العربي في البلاد وتراثه الأصيل. وفي الختام، أوصى بجمع قصائد الشعراء المشاركين لطبع ديوان لاحقاً.