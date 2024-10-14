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التعليم والمعرفة

«الفجيرة لكتاب الطفل» يعزز مهارات الصغار الثقافية والأدبية

حضور لافت في أول أيام المعرض
15 أكتوبر 2024 00:58

الفجيرة (وام)

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يسعى معرض الفجيرة لكتاب الطفل الذي انطلقت فعاليات نسخته الأولى، أمس الأول، إلى تطوير وتنمية مهارات الأطفال وطلبة المدارس في المجالات الثقافية والأدبية من خلال الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تتنوع بين ورش وأنشطة تفاعلية وجلسات حوارية.
يشهد المعرض 43 حدثاً أدبياً، و34 ورشة عمل، و10 جلسات أخرى، تتضمن حوارات مع المؤلفين المختصين بأدب الطفل في أربع مناطق هي: ركن الخيال، ركن المغامرات، ركن الإبداع، وركن المستقبل، مع برامج وفعاليات متنوعة في كل منطقة.
ويستلهم كل ركن من أركان المعرض خيال الأطفال والتشجيع على القراءة والفرصة للقاء مؤلفي القصص والمنشورات المتخصصة بالأطفال، وإشراكهم في صنع ملامح مستقبلية في ركن مستقبل الفجيرة، والذي يطلق العنان للأطفال لتجربة تخيل مستقبل الإمارة بأناملهم.

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